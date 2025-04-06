"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому Рогу

Мотивационный тренер Наталия Капцова цинично обвинила родителей в том, что российская ракета убила их детей.

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Наталия Капцова обвинила родителей в гибели детей в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, "Свої"

Что известно:

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу

В результате атаки погибли 9 детей

Наталия Капцова обвинила родителей в гибели детей

Мотивационный тренер Алексея Арестовича Наталия Капцова оскандалилась своим циничным заявлением о трагедии в Кривом Роге. В смерти детей она обвинила не российского диктатора Владимира Путина, а их родителей. Свой пост она оставила на странице в Instagram.

Она считает, что ответственность за гибель детей должны взять убитые горем родители, так они "приняли решение оставить детей в стране с ракетами".

видео дня

"Родители отвечают за это. Не Путин. Это вы отвечаете за их жизнь, и это вы сделали такой выбор за ваших детей: жить или нет. Если дом горит и его поджег сосед, а вы не вывели из дома детей, то кто виноват в их смерти? Сосед?" - цинично написала Капцова.

Наталия Капцова обвинила родителей в гибели детей в Кривом Роге / фото: скриншот

Стоит отметить, что вскоре этот пост пропал. Как рассказала Капцова у себя в Storis, его удалил Instagram из-за многочисленных жалоб.

Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.

Президент назвал имена погибших детей.

Погибшие в Кривом Роге дети / инфографика: Главред

Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

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