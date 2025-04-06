"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому Рогу

Мотивационный тренер Наталия Капцова цинично обвинила родителей в том, что российская ракета убила их детей.
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Что известно:
РФ ударила ракетой по Кривому Рогу
В результате атаки погибли 9 детей
Наталия Капцова обвинила родителей в гибели детей
Мотивационный тренер Алексея Арестовича Наталия Капцова оскандалилась своим циничным заявлением о трагедии в Кривом Роге. В смерти детей она обвинила не российского диктатора Владимира Путина, а их родителей. Свой пост она оставила на странице в Instagram.
Она считает, что ответственность за гибель детей должны взять убитые горем родители, так они "приняли решение оставить детей в стране с ракетами".
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"Родители отвечают за это. Не Путин. Это вы отвечаете за их жизнь, и это вы сделали такой выбор за ваших детей: жить или нет. Если дом горит и его поджег сосед, а вы не вывели из дома детей, то кто виноват в их смерти? Сосед?" - цинично написала Капцова.
Стоит отметить, что вскоре этот пост пропал. Как рассказала Капцова у себя в Storis, его удалил Instagram из-за многочисленных жалоб.
Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно
Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.
Президент назвал имена погибших детей.
Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.