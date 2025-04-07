Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как спасти увядающие цветы: простой садовый трюк реанимирует растение за 2 дня

Алёна Воронина
7 апреля 2025, 12:20
104
Нужно полить растения раствором из двух ингредиентов, чтобы они не погибли.
Увядающие цветы
Как спасти цветы, которые увядают/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что делать, если цветы вянут
  • Как реанимировать растение

Эксперт по садоводству открыл простой трюк, который использовался в викторианские времена, чтобы вернуть жизнь увядающим растениям.

Растения могут начать ослабевать по ряду причин, в частности, из-за вредителей, болезней или недостаточного количества необходимых питательных веществ. Однако есть способ возродить их, который используется на протяжении сотен лет, пишет express.co.uk.

видео дня

Эксперт из MAC Renewables пролил свет на этот хитрый трюк. Он отметил, что еще более сотни лет назад садоводы использовали пропитку почвы сахарной водой, чтобы обрабатывать растения, которые требовали немного больше внимания. Хотя это может показаться элементарным способом, за этим стоит наука, и в некоторых случаях была доказана его эффективность, отмечают в издании.

"Садоводы использовали разбавленную сахарную воду, чтобы стимулировать микробную активность в почве. Этот стимул для жизни микробов улучшает поглощение питательных веществ, помогая страдающим растениям восстановиться - иногда всего за пару дней", - пояснил эксперт.

Чтобы применить этот прием, нужно смешать столовую ложку белого сахара с 500 мл теплой воды. Затем перемешивать, пока сахар полностью не растворится.

После этого вылить раствор непосредственно на почву вокруг основания растения.

Можно повторять это каждые две-три недели, если растения снова начнут увядать.

Отмечается, что этот трюк не решит такие проблемы, как корневая гниль или вредители, но поможет растениям, которые пострадали от шока после пересадки или недостатка питательных веществ. Такой трюк работает, поскольку почвенные микробы питаются сахаром, и когда его применяют в малых дозах, он действует как кратковременный источник энергии для уставших растений.

"Это все равно, что дать своей почвенной экосистеме порцию эспрессо. Это пробуждает все. Здоровье сада зависит от энергии - как надземной, так и подземной", - добавил эксперт.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы огород сахар сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:25Украина
Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

11:54Мир
Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

11:25Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Последние новости

13:25

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:18

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

12:50

Куда спряталась собака: найдите животное в комнате за 5 секунд

12:46

Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

12:44

Сергей Дейнеко побывал в боевых подразделениях на востоке Украины (видео)

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
12:34

Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 минуты: опытная хозяйка поделилась средством

12:28

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

12:28

Евровидение-2025: за месяц до конкурса у Украины появился новый конкурент

12:20

Как спасти увядающие цветы: простой садовый трюк реанимирует растение за 2 дня

Реклама
12:18

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

11:54

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

11:50

"Ушла именно поэтому": куда пропала молчунья Стоцкая и как она сейчас живет

11:37

Трамп объявил торговую войну всем: аналитик назвал главную цель президента США

11:34

Украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет: какая причина

11:34

Что посеять в апреле на рассаду: список овощей и цветов

11:25

Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

11:02

Трамп снисходителен к Путину: политолог назвал главный страх президента США

10:56

Китайский гороскоп на завтра 8 апреля: Змеям - лень, Собакам - злость

10:53

Ежемесячная доплата в 2000 гривен для педагогов: кто и где сможет ее получить

10:33

3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены к 10 апреля

Реклама
10:31

"Это унизительно": 80-летнего актера "Игры в кальмара" осудили за домогательства

10:30

Гороскоп на завтра 8 апреля: Весам - крупная сумма денег, Рыбам - удача

10:26

Загадочные смерти, духи прошлого и мистические ритуалы: художница Олеся Бондарь рассказала, как создавали сериал "Злые духи" для телеканала 2+2

10:12

Трамп удивил заявлением о бомбардировке Украины РоссиейВидео

09:59

"Мамина копия": Андрей Данилко показался на редком кадре со своей мамой

09:50

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозкиВидео

09:41

Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремлямнение

09:40

Рынок валют "потрусило": эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе

09:39

Яблоки будет некуда девать: что налить под дерево весной

09:28

Как убрать запах чеснока на руках: эксперты посоветовали эффективное средство

08:42

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

07:50

Темпы оккупации снизились в 5 раз: сколько территорий РФ захватила с ноября

07:10

Оптическая иллюзия для гениев: за 5 секунд надо угадать животное на рисунке

06:49

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:28

На Ковчег Трампа пустят только богатыхмнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

05:00

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

04:30

В 100 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеального соуса для пиццы

Реклама
03:32

"В Европе есть новый военный союз": названы условия сотрудничества и роль УкраиныВидео

03:00

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося во дворе кота за 5 секунд

01:30

Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

00:36

Искала Афину среди обломков: первые секунды после удара глазами выжившей матери в Кривом РогеФотоВидео

06 апреля, воскресенье
23:59

После разоблачения от Кондратюка: актер Ярошенко объяснил свой побег из страны

23:24

Ход Трампа с пошлинами: в Москве зря радуютсямнение

23:10

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 7 апреля, приметы

23:02

Известный режиссер признался, почему не хочет сотрудничать с Гросу: "Очень сложно"

22:53

Уже не Германия: СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС

21:56

Теория революций и перспективы протестов в Турциимнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять