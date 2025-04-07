Как спасти увядающие цветы: простой садовый трюк реанимирует растение за 2 дня

Нужно полить растения раствором из двух ингредиентов, чтобы они не погибли.

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Как спасти цветы, которые увядают/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что делать, если цветы вянут

Как реанимировать растение

Эксперт по садоводству открыл простой трюк, который использовался в викторианские времена, чтобы вернуть жизнь увядающим растениям.

Растения могут начать ослабевать по ряду причин, в частности, из-за вредителей, болезней или недостаточного количества необходимых питательных веществ. Однако есть способ возродить их, который используется на протяжении сотен лет, пишет express.co.uk.

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Эксперт из MAC Renewables пролил свет на этот хитрый трюк. Он отметил, что еще более сотни лет назад садоводы использовали пропитку почвы сахарной водой, чтобы обрабатывать растения, которые требовали немного больше внимания. Хотя это может показаться элементарным способом, за этим стоит наука, и в некоторых случаях была доказана его эффективность, отмечают в издании.

"Садоводы использовали разбавленную сахарную воду, чтобы стимулировать микробную активность в почве. Этот стимул для жизни микробов улучшает поглощение питательных веществ, помогая страдающим растениям восстановиться - иногда всего за пару дней", - пояснил эксперт.

Чтобы применить этот прием, нужно смешать столовую ложку белого сахара с 500 мл теплой воды. Затем перемешивать, пока сахар полностью не растворится.

После этого вылить раствор непосредственно на почву вокруг основания растения.

Можно повторять это каждые две-три недели, если растения снова начнут увядать.

Отмечается, что этот трюк не решит такие проблемы, как корневая гниль или вредители, но поможет растениям, которые пострадали от шока после пересадки или недостатка питательных веществ. Такой трюк работает, поскольку почвенные микробы питаются сахаром, и когда его применяют в малых дозах, он действует как кратковременный источник энергии для уставших растений.

"Это все равно, что дать своей почвенной экосистеме порцию эспрессо. Это пробуждает все. Здоровье сада зависит от энергии - как надземной, так и подземной", - добавил эксперт.

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