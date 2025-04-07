Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

Кратко:
- У армии РФ есть продвижения на фронте
- Враг активизировался на трех направлениях
- Оккупанты давят возле Лимана
Российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.
Последние новости с фронта сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 7 апреля.
Отмечается, что на Покровском направлении ВС РФ имели успехи в селе Лысовка Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.
Также россияне продвинулись возле населенного пункта Западное на Купянском направлении Харьковской области.
Оккупанты также достигли продвижения в Разливе на Новопавловском направлении Донецкой области. Разлив относится к Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.
Эксперты аналитического проекта также заявили, что ситуация обостряется возле Лимана Донецкой области.
"Ситуация по отрезку Новое-Катериновка-Невское продолжает обостряться, а враг осуществляет продвижение, имея преимущество на участке", — говорится в сообщении.
По данным DeepState, проблемы у Сил обороны Украины возникают из-за ряда факторов:
- неэффективное использование ресурсов бригады, ответственной на этом участке;
- плохая ситуационная осведомленность;
- преимущество россиян в дронах и возможностях поражения;
- российская пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции защитников.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российское Минобороны официально сообщило о продвижении войск РФ на Сумщине и якобы оккупации населенного пункта Басовка Сумского района. Однако, в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.
Руководитель отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский сообщил, что потери российских войск в боях за Торецк Донецкой области превысили 15 тысяч погибшими, а с учетом раненых эти цифры еще больше.
Возле Покровска на Донбассе населенные пункты полностью разрушены, а людей – нет. Об этом рассказал 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу, военный 110-й отдельной механизированной бригады Роман Власенко.
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