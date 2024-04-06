Прогремела серия взрывов: россияне жестоко обстреляли Одессу и Донецкую область

Россия ударила по Покровскому району Донецкой области артиллерией, погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

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Колаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Россия из артиллерии обстреляла Покровский район Донецкой области. Российские снаряды попали по территории частного сектора, там погибли четыре человека. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, 6 апреля оккупанты дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. В результате этих атак погибли 5 человек - 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. Ранения получил также 52-летний мужчина.

Кроме этого, город Красногоровка также стал объектом российского обстрела. В результате этого удара погиб 25-летний мужчина, а 29-летний житель города получил телесные повреждения.

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"Населенные пункты враг атаковал из артиллерии. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - отметили в сообщении.

Атака России - в Одессе прогремел взрыв

Российские войска продолжают осуществлять обстрелы ракетами южных регионов Украины. В субботу, 6 апреля, в Одессе прогремела серия взрывов, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

В 21:36 был объявлен сигнал воздушной тревоги на юге страны из-за угрозы применения баллистического вооружения из Крыма. Вскоре в городе прогремели взрывы.

"Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя! Это важно!" - подчеркнул Кипер.

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