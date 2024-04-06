РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

Оккупанты запустили ракету по объекту коммунального хозяйства в Одесской области.

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Россия запустила ракету по Одесской области / Коллаж: Главред, фото6 УНИАН, Минобороны РФ

В субботу, 6 апреля, российские оккупанты ударили ракетой по Одесскому району. На месте попадания погиб гражданский работник. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району", - рассказали в Силах обороны юга.

По словам Кипера, россияне нанесли удар по объекту коммунального хозяйства в Одесской области. В результате атаки повреждено оборудование и админздание.

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Также известно, что из-за ракетного удара россиян погиб гражданский работник.

"Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие", - добавили военные Сил обороны.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Атаки России по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 6 апреля в Харькове произошли мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город КАБами. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что удар нанесли по Шевченковскому району, при этом повреждена гражданская инфраструктура, а также возник пожар.

Также в ночь на субботу, 6 апреля, россияне запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС и атаковали Украину дронами. Взрывы произошли в Харькове, Запорожье, Хмельницком и Киевской области.

Напомним, оккупанты атаковали Украину 32 ударными дронами типа "Shahed-131/136" и шестью ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.

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