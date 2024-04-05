Россия запустила по Одессе ракету: повреждения получили торговые объекты

Оккупанты выпустили ракету с самолета тактической авиации из акватории Черного моря.

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ПВО сбила российскую ракету в направлении Одессы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

В пятницу, 5 апреля, российские оккупанты запустили ракету по Одессе. Силам противовоздушной обороны удалось ее ликвидировать. Об этом сообщили Силы обороны юга.

По данным военных ракету россияне выпустили с самолета тактической авиации из акватории Черного моря. Ее направили по Одессе.

"Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам... Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена", - отметили в сообщении. видео дня

По предварительным данным повреждения получили торговые объекты в прибрежной зоне. Взрывной волной и падением обломков побито остекление объектов. Пока информации о пострадавших не поступало.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие одноразового запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Россия усилила обстрелы Харькова - последние новости

Напомним, 4 апреля оккупанты осуществили удар по территории Украины с помощью 20 БпЛА типа "Шахед". Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 11 дронов врага. В результате атаки в Харькове 4 человека погибли, среди которых трое спасателей, а еще 11 - получили ранения.

В результате удара беспилотников России по Харькову погибли трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Логинов погиб практически на глазах у своего сына, который также является спасателем. Оба были на месте попадания БПЛА.

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.

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