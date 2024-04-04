'Очень мощно и быстро': Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

Михаил Подоляк считает, что ГУР и СБУ сегодня - это самые эффективные и креативные из всех спецслужб любой страны.

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Подоляк анонсировал новые удары по России / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, насколько Украина приблизилась к цели ударами по военным объектам на территории России.

"Об этом лучше, безусловно, говорить с нашими военными. Я не хочу вмешиваться в тактику или даже в стратегию действий военных, чтобы не нанести вред. Но я вам скажу, что Украина очень мощно и быстро продвигается в этих направлениях. Я буду говорить о технологической составляющей, не о тактических замыслах наших Вооруженных Сил или наших спецслужбистов", - пояснил Подоляк в интервью для 24 канала.

Советник ОП считает, что ГУР и СБУ сегодня - это самые эффективные и креативные из всех спецслужб любой страны.

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"С технологической точки зрения, мы имеем существенные достижения в этом направлении. А уж о тактическом, стратегическом и военном - лучше с военными говорить. Будут ли они использовать эти технологические, прорывные вещи, которые у нас есть", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

"Бавовна" в России: что известно

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