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"Заморозка" войны с Россией: Подоляк объяснил, чем она грозит Украине

Руслана Заклинская
30 декабря 2023, 18:13
Прекращение боевых действий будет временной паузой, которую Россия использует для наращивания своего военного потенциала.
'Заморозка' войны с Россией: Подоляк объяснил, чем она грозит Украине
Возможно ли "замораживание" войны с Россией / Коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, Командование объединенных сил ВСУ

На переговорах по "заморозке" войны Россия может ссылаться на записи в российской Конституции о "новых регионах", включая Херсон и Запорожье. Однако "замораживание войны" не будет означать ее прекращение, а скорее позволит оккупантам создать паузу для обновления военного арсенала и подготовки к дальнейшим действиям. Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наталье Мосейчук в проекте "Мосейчук+".

Он считает, что прекращение боевых действий, которое может последовать из таких переговоров, будет временной паузой, которую Россия использует для наращивания своего военного потенциала и пополнения боевых запасов. По его словам, Россия может потратить около трех месяцев на этот процесс, после чего война продолжится.

"Это вопрос того, что хочет Россия в этой войне. Она откровенно говорит - мы вас уничтожим", - заметил Подоляк.

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По мнению Михаила Подоляка, главная цель Путина в войне - уничтожение. Он предусматривает, что во время переговоров Россия может потребовать от Украины отдать Херсон и Запорожье, ссылаясь на указанные в Конституции "новые регионы", а в случае отказа будет угрожать дальнейшими нападениями.

"На переговорах о "заморозке" Россия скажет- а у нас в Конституции записаны новые регионы с городом Херсон и с городом Запорожье. Отдайте. Вы скажете - нет. Как нет? Тогда атакуем", - сказал советник Офиса президента.

"Заморозка" войны в Украине

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Также Путин сигнализирует о возможной заморозке войны, надеясь уменьшить поставки западного оружия Украине. Он больше заинтересован в сокращении военной помощи от Запада, чем в прекращении войны, что подтверждает отчет Американского института изучения войны.

Как сообщал Главред, угроза заморозки войны в Украине уменьшается с каждым месяцем. Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что партнеры страны осознают необходимость не замораживать войну, а решать ее.

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