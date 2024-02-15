РФ соберет 'отмороженные' страны и террористов: Подоляк о риске Третьей мировой войны

Если Россия не проиграет в войне в Украине, то атакуют разные страны в Европе и, в конце концов, развяжет Третью мировую войну, утверждает Михаил Подоляк.

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Третья мировая неизбежна, если РФ победит в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Только поражение России в войне против Украины может предотвратить новый глобальный конфликт. РФ может сплотить "отмороженные" страны и террористические организации, инициируя конфликты, которые в конце концов превратятся в масштабную войну - Третью мировую. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

"Будут доминировать другие страны и другие альянсы. И Россия соберет под своей эгидой максимальное количество отмороженных стран и режимов, террористических организаций. Они будут практически постоянно инициировать те или иные конфликты, которые в один "прекрасный" момент сольются в масштабную войну, так называемую Третью мировую", - отметил Подоляк.

По его словам, если Россия проиграет, то в стране произойдет обновление управления и политических элит. Некоторое время россияне будут иметь слабую демократическую конструкцию и за это время можно будет пересмотреть отношения между Европой и Россией.

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"Европа получит окно возможности четко зафиксировать границы, переформатировать собственное военное производство, учитывая опыт этой войны, переформатировать свои армии, сделав центральной украинскую армию, которая прошла войну. Тогда мы будем иметь совсем другой каркас", - добавил Подоляк.

Он отметил, что создание в Украине "буферной зоны" между Россией и Западом, как предлагал премьер-министр Венгрии, является нереалистичным.

"На сегодня очевидно, что никакая буферная зона невозможна. Если Россия не проиграет, то Россия атакует тем или иным способом разные страны в Европе. Это несомненное будущее. И у той же Венгрии нет какого-то суверенного права остаться вне этих непредсказуемых последствий, как и у любой другой европейской страны", - подчеркнул Подоляк.

Вероятность Третьей мировой войны

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан предложил превратить Украину в "буферную зону" между Россией и Западом, что предполагает отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО. Орбан утверждает, что это якобы лучший путь для безопасности Украины и избежания потери государственности.

Также ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предупреждает, что если Украине не удастся разбить российскую армию с помощью западных поставок оружия, может начаться Третья мировая война. Он подчеркивает важность международной поддержки в борьбе против России и предупреждает о возможности партизанской войны в случае неудачи.

Как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты, по данным издания Foreign Policy, находятся на грани мировой войны, которую они могут проиграть. Китайское вторжение на Тайвань может спровоцировать глобальный конфликт на трех фронтах, в который вовлекутся США.

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