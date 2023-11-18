США - в шаге от начала Третьей мировой войны, которую могут проиграть — Foreign Policy

Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация может быстро перерасти в глобальную войну на трех фронтах, с прямо или косвенно вовлеченными Соединенными Штатами.

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США и раньше воевали на нескольких фронтах. Но ранее Америка всегда могла превзойти противников / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Соединенные Штаты находятся в шаге от мировой войны, которую они могут проиграть. В двух из трех наиболее стратегически важных регионах мира существуют серьезные конфликты, требующие внимания США. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация может быстро перерасти в глобальную войну на трех фронтах, с прямо или косвенно вовлеченными Соединенными Штатами.

"В случае вторжения Китая на Тайвань, Соединенным Штатам будет трудно отразить нападение, обеспечивая при этом поток помощи Украине и Израилю", — говорится в статье.

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Автор отмечает, что пришло время по-настоящему срочно мобилизовать США, их оборону и союзников для борьбы с тем, что может стать мировым кризисом нашего времени.

Наихудшим сценарием является эскалация войны, по крайней мере, на трех обширных театрах военных действий, в которой будут участвовать слабо растянутые вооруженные силы США вместе с плохо оснащенными союзниками, которые по большей части не способны защитить себя от крупных промышленных держав. Ведение этой борьбы потребует такого масштаба национального единства, мобилизации ресурсов и готовности к жертвам, которого американцы и их союзники не видели на протяжении поколений.

Автор отмечает, что США и раньше воевали на нескольких фронтах. Но в прошлых конфликтах Америка всегда могла превзойти своих противников.

"Это уже не так: китайский флот уже превосходит американский по количеству кораблей, и он увеличивается на величину, эквивалентную всему французскому военно-морскому флоту (около 130 кораблей, по словам начальника штаба ВМС Франции) каждый год", - говорится в статье.

Еще один важный момент – деньги. В прошлых конфликтах Вашингтон мог легко превзойти противников по расходам. Во время Второй мировой войны соотношение государственного долга США к ВВП почти удвоилось: с 61% ВВП до 113%. Напротив, сегодня Соединенные Штаты вступят в конфликт с долгом, уже превышающим 100% ВВП. Если предположить, что темпы роста экономики будут такими же, как во время Второй мировой войны, вполне разумно ожидать, что долг может вырасти до 200 процентов ВВП или выше.

Глобальный конфликт повлечет за собой другие опасности. Два соперника США — Россия и Иран — являются крупными производителями нефти. В одном из недавних докладов говорится, что длительное закрытие Ормузского пролива на фоне более широкого конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, что существенно усилит инфляционное давление. Китай является основным держателем долга США, и устойчивая распродажа со стороны Пекина может привести к повышению доходности американских облигаций и создать дополнительную нагрузку на экономику. Разумно предположить, что американцы столкнутся с нехваткой всего — от электроники до строительных материалов.

"Все это меркнет по сравнению с человеческими потерями, которые Соединенные Штаты могут понести в результате глобального конфликта. Вероятно, погибнет большое количество военнослужащих США. Некоторые из противников Соединенных Штатов обладают обычными и ядерными возможностями, которые могут достичь территории США; другие обладают способностью вдохновлять или направлять террористические атаки в духе Хамаса на территории США, которые, возможно, будет легче осуществить, учитывая проницаемость южной границы США", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты должны напрячь все нервы, чтобы подготовиться к этому сценарию в надежде сдержать конфликт, но гарантировать, что американцы будут готовы к нему, если он случится. Эффективная подготовка — это путь к улучшению сдерживания; шаги по повышению готовности к войне посылают противникам четкий сигнал о том, что агрессия более рискованна для них самих, чем стабильность и мир", — пишет автор публикации.

В статье также говорится о том, что непосредственным приоритетом для Соединенных Штатов должно быть обеспечение того, чтобы Украина, Израиль и Тайвань имели оружие, необходимое для защиты, как очень важных игроков в этой ситуации.

"Ситуация настолько серьезна, что Вашингтону, возможно, придется применить Закон об оборонном производстве и начать перевод части гражданской промышленности на военные цели. Даже тогда США Правительству, возможно, придется предпринять драконовские шаги, включая перенаправление материалов, предназначенных для потребительской экономики, расширение производственных мощностей и пересмотр экологических норм, которые затрудняют производство военных материалов", — пишет издание.

Отмечается, что Соединенные Штаты и их союзники вступают во время трудных решений, а американцы и их союзники должны начать наводить порядок в своих делах сейчас, чтобы не оказаться неготовыми к глобальному конфликту, если он случится.

Риск Третьей мировой войны - прогнозы

Мир катится к Третьей мировой войне. Она может вспыхнуть из-за того, что западные страны "расслабились и не готовились", а между тем "ось зла – обнаглела". Только сейчас, на пороге такой угрозы, Запад начал быстро к ней готовиться. Такое мнение высказал командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий.

Третья мировая война началась еще в 2008 году, когда страна-агрессор Россия вторглась в Грузию. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и добавил, что конфликт в Израиле - не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время.

Среди властей стран Запада есть понимание того, что нужно делать, чтобы не допустить Третьей мировой войны, считает политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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