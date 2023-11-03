Эксперт оценил, велики ли шансы на старт Третьей мировой

На данном этапе власти стран Запада, считает Валерий Клочок, ситуацию стремятся стабилизировать - и не допустить начала Третьей мировой.

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На Западе есть понимание того, что нужно делать - Валерий Клочко / коллаж Главред, скриншот из видео и ua.depositphotos.com

Среди властей стран Запада есть понимание того, что нужно делать, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Выводы уже сделаны – на данном этапе ситуацию стремятся стабилизировать, чтобы иметь время на подготовку к предстоящему противостоянию. На Западе есть понимание того, что нужно делать. Но война – войной, однако политика никуда не делась. Поэтому все понимают, что нужно готовиться, чтобы заявления Эрдогана не стали реальностью", ‒ сказал он.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. видео дня С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Насколько возможен вариант с возникновением Третьей мировой войны

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