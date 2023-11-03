УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт оценил, велики ли шансы на старт Третьей мировой

Дмитрий Видоменко
3 ноября 2023, 03:45
На данном этапе власти стран Запада, считает Валерий Клочок, ситуацию стремятся стабилизировать - и не допустить начала Третьей мировой.
3 мировая, Клочко
На Западе есть понимание того, что нужно делать - Валерий Клочко / коллаж Главред, скриншот из видео и ua.depositphotos.com

Среди властей стран Запада есть понимание того, что нужно делать, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Выводы уже сделаны – на данном этапе ситуацию стремятся стабилизировать, чтобы иметь время на подготовку к предстоящему противостоянию. На Западе есть понимание того, что нужно делать. Но война – войной, однако политика никуда не делась. Поэтому все понимают, что нужно готовиться, чтобы заявления Эрдогана не стали реальностью", ‒ сказал он.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

видео дня

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Насколько возможен вариант с возникновением Третьей мировой войны

Раньше в ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны. Мировое сообщество достаточно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой), заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий выразил мнение, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. По его словам, Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае начала Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину. Он подчеркнул, что если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
третья мировая война Валерий Клочок
Реклама

Главное за день

"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

23:54 Украина
Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

21:38 Мир
"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

21:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

"Не меньший диктатор": стало известно, какого потенциального преемника боится Путин

04:15

Западня для РФ: ВСУ улучшили позиции под Авдеевкой, но есть угрозы – журналист

03:45

Эксперт оценил, велики ли шансы на старт Третьей мировой

03:03

Кейт Миддлтон рассказала, почему будущий король считает ее сумасшедшей

02:32

Покажите "лайк" и узнайте о себе больше: невероятный тест на личность

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
02:02

Для чего нужна петелька на рубашке: по назначению ее почти не используют

01:29

"Слишком авантюрная игра": эксперт оценил, решится ли Путин на гибридную войну против Запада

02 ноября, четверг
23:54

"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

23:44

Почему нельзя употреблять слово "бабушка": стоит говорить благозвучный аналог

Реклама
23:05

Удивительная оптическая иллюзия: только люди с высоким IQ найдут колокольчик

22:48

"До последнего обороняли": боец спецназа рассказал о смертельно опасном бою, где участвовал Буданов

22:47

Только люди с орлиным зрением найдут 1991 среди множества цифр: загадка повышенной сложности

22:28

Россияне вводят резервы: генерал-разведчик сообщил о новой угрозе на фронте

22:28

В гордом одиночестве: Алла Пугачева вернулась в РФ - росСМИ

21:55

Арестович дал за границей интервью росСМИ и собрался уйти в оппозиционеры

21:38

Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

21:36

Дмитрий Дикусар признался, что для него на войне самое сложное

21:21

Звезда "Игры престолов" захотел сыграть в кино легендарного Владимира Ивасюка

21:06

"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

20:38

Украинцы в массовом порядке через суд повышают свои пенсии: что случилось

Реклама
20:02

Тяжелобольной украинский ведущий попросил фанатов "не отпевать его"Видео

19:58

Скончался легендарный украинский телеведущий и актер

19:45

Кто попал в "черный список": США объявили о новом пакете санкций

19:32

Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

19:15

Вы будете поражены: стало известно, почему кошка спит рядом с человеком - 5 причин

19:10

Туманное будущее Арестовичамнение

19:00

"Он меня никогда не услышит": Козловский злобно раскритиковал Кондратюка

18:22

Почему планеты круглые, а астероиды нет: новая тайна космоса раскрытаВидео

18:19

"Шли несколькими колоннами": враг изменил тактику и готовит штурм важного города

18:02

Маша Ефросинина показала чувственную съемку топлесВидео

17:36

Любовный гороскоп на ноябрь: Тельцам – потеря, Раку - чувства

17:04

Выйти из тупика и перейти к маневренной войне: в ОП назвали главные условия

16:51

Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

16:45

Что можно сделать с твердым авокадо: девушка удивила лайфхаком с кипятком

16:22

"Со временем решится": путинистка Таня Буланова испугалась ехать на Донбасс

16:14

В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

16:12

Почему мы падаем во сне: объяснение проще, чем кажется

16:02

Чем мыть пол, чтобы был чистым: девушка рассказала, что поможет убирать реже

15:59

На ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке – СМИ

15:49

"Антивоенный" Ургант признался в любви РоссииВидео

Реклама
15:41

Как на 50% меньше платить за отопление: эксперт удивил простым секретом

15:36

Только гений сможет увидеть ответ: нужно найти число 248 за 6 секунд

15:32

Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствияВидео

15:26

Дочь Заворотнюк наконец-то прокомментировала состояние актрисы

14:58

Звезда игры престолов через 2 месяца после развода завела роман с аристократом

14:58

Мыл туалеты в Германии: друг Винника раскрыл неожиданные подробности об артисте

14:54

Зачем умные люди льют в обувь перекись водорода

14:54

Обещанные Западом F-16 будут менее эффективными: Залужный назвал причину

14:50

СБУ разоблачила псевдорелигиозную секту АллатРа на пророссийской деятельностиФото

14:45

Беглянка Повалий рассказала, как общается с родным сыном

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять