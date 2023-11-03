Эксперт оценил, велики ли шансы на старт Третьей мировой

Среди властей стран Запада есть понимание того, что нужно делать, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
"Выводы уже сделаны – на данном этапе ситуацию стремятся стабилизировать, чтобы иметь время на подготовку к предстоящему противостоянию. На Западе есть понимание того, что нужно делать. Но война – войной, однако политика никуда не делась. Поэтому все понимают, что нужно готовиться, чтобы заявления Эрдогана не стали реальностью", ‒ сказал он.
Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.
С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.
С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.
С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.
2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.
С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.
С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.
Насколько возможен вариант с возникновением Третьей мировой войны
Раньше в ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны. Мировое сообщество достаточно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой), заявил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий выразил мнение, что мир катится к Третьей мировой, у Украины есть год на подготовку. По его словам, Украина должна наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, ведь в случае начала Третьей мировой Запад не будет больше помогать нам оружием.
Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал главную причину желания РФ уничтожить Украину. Он подчеркнул, что если нынешняя война не последняя, то нам придется и дальше жить с осознанием того, что российские оккупанты придут к нам еще раз.
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