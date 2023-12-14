'Перестаньте жить иллюзиями': Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

Путин имеет глубокую ненависть к Украине, что и послужило поводом для начала широкомасштабной войны.

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Подоляк призвал мир прекратить жить в иллюзиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Заявления Владимира Путина о войне в Украине и захвате территорий стали еще одним сигналом того, что российский лидер настроен на продолжение войны. На эти заявления в Twitter-аккаунте отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что Путин имеет глубокую ненависть к Украине, что и послужило поводом для начала широкомасштабной войны.

"Итак, "субъект Путин" снова прямо и вполне официально заявил, что будет вести войну, убивать и завоевывать. Он ужасно ненавидит Украину и это единственная причина для масштабной войны. Он также ненавидит многие другие страны и демократии, с которыми также нужно "справиться". Поэтому война будет продолжаться ровно до тех пор, пока он не оправдает свою кровожадность и не компенсирует свою ненависть", - прокомментировал Подоляк.

Он призывает мир прекратить надеяться на иллюзии и избежать продолжения диалога или поиска компромиссов с Россией.

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"Так что перестаньте жить иллюзиями. Перестаньте верить, что есть любое другое решение, кроме поражения России. Перестаньте поощрять каннибала своими сомнениями и кормить его надеждами на то, что демократии не готовы сопротивляться и поэтому он сможет переждать, пройти, "не проиграть" и договориться. Все ясно и очевидно. Есть черный и белый. И больше ничего", - отметил советник главы ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что ситуация достаточно очевидна и требует четких действий. Пытаться убедить агрессора в своей неправоте или надеяться на изменения в его отношении к демократии стоит прекратить, поскольку это не решает проблему. Он также призывает осознать, что ситуация стала очевидной и требует действий, основанных на реальных фактах, а не на надеждах или надеждах на радикальные изменения у Путина.

Прямой эфир Путина

Напомним, 14 декабря Путин заявил, что на фронте против Украины воюют 617 тысяч российских военных. Только Министерство обороны Украины считает эти данные недостоверными. Путин также утверждает, что ежедневно более 1,5 тысячи "добровольцев" выражают желание поехать на фронт и всего за год было 486 тысяч россиян, которые мобилизовались в оккупационную армию.

Также во время эфира студент из Петербурга использовал дипфейк видео с диктатором РФ. Путину, очевидно, не понравилась такая уловка. Его спросили о двойниках и рисках искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Как сообщал Главред, блогер Алексей Арестович, бывший советник офиса Президента, на этот раз привлек внимание, опубликовав похвальный пост по организации "прямой линии" российского диктатора Путина. Он объединил одобрение подхода Кремля к "желто-синему" фону (который он как-то связал с Украиной) и критику украинцев, которые, по его мнению, "сожгли" бы Зеленского, если бы тот выступил на фоне российского флага.

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