Лукашенко сплясал под дудку Путина и заклянчил у Украины переговоры

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к так называемым мирным переговорам агрессора России и Украины и цинично сказал, что Москву якобы спровоцировали на войну против Киева. При этом он спел дифирамбы РФ и сказал, что российское государство, дескать, с каждым годом становится все лучше и лучше.
Как сообщают белорусские пропагандисты Белта, он заявил о том, что Россию, мол, спровоцировали на войну против Украины, "дискриминируя в Украине граждан по национальному признаку". Сама Москва якобы хочет переговоров с Киевом.
"Эта гнусная ситуация никому не нужна. И вы знаете, что сегодня Россия готова. И никогда не отказывалась от переговоров", - попытался заверить Лукашенко.видео дня
По его словам, Путин напал на Украину будто бы для "защиты своих людей".
"В России Путина толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. А как он должен поступить? Допрыгались, значит", - побредил белорусский директор.
Также Александр Лукашенко спел дифирамбы Кремлю, подчеркнув, что Россия, мол, ежемесячно, каждый год становится другой и она сегодня "в силу определенных условий является цементирующей, объединяющей звеном всего постсоветского пространства".
Переговоры Украины и России
Политический эксперт Тарас Загородний считает, что переговоры с Россией вести опасно. В интервью Главреду он сказал, что если Украина допустит даже намек на диалог, Москва сразу же "потребует отдать" ей 5 регионов.
У Путина устроили "цирк" и нелепо поклянчили у Зеленского переговоры – в частности, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент Украины якобы может задать Путину вопрос на прямой линии. Российские СМИ отметили, что вопросы к директору РФ модерируются некоей "боевой группой".
В ходе так называемой прямой линии Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Он считает Одессу "русским городом" и сказал, что развязанная война закончится, дескать, когда Москва выполнит свои цели.
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