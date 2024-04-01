УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

Алексей Тесля
1 апреля 2024, 15:06
Враг держит в тайне тактико-технические характеристики ракеты "Циркон", подчеркнул Илья Евлаш.
Ракета Циркон, Илья Евлаш
Илья Евлаш прокомментировал удары ракетами Циркон / defence-ua.com, минобороны РФ, скриншот

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Илья Евлаш прокомментировал применение российскими оккупантами ракет "Циркон" в ходе ударов по Украине.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, об этой ракете известно немного, враг держит в тайне ее тактико-технические характеристики.

"Наши эксперты сейчас изучают, какие особенности она имеет. Конечно, это непростой и не быстрый процесс. Это оружие является опасным, оно используется противником для испытания его в боевых условиях, для тестирования, в том числе, наших систем ПВО", - рассказал представитель ВС.

видео дня

При этом он обратил внимание на то, что сбивать ракеты "Циркон", наряду с "Кинжалами", может только американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который уже неоднократно доказывал свою высокую эффективность.

Евлаш добавил, что "Цирконы" - чрезвычайно быстрая ракета, ее чрезвычайно сложно поразить и она очень быстро может достигать любой точки Украины.

Инфографика циркон
/ Главред

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Что известно о применении ракеты "Циркон"

Ранее в Воздушных силах объяснили, как сбивают ракеты "Циркон". Возможность сбить ракету "Циркон" появляется тогда, когда ее скорость падает до около 4,5 махов. Это происходит тогда, когда она заходит на ударную траекторию.

Напомним, ранее эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами". Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты исследуют обломки.

Как сообщалось ранее, ракета "Циркон" долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. Во время ракетного удара 25 марта российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Ракету называют гиперзвуковой, ведь развивает скорость до 10 махов, преодолевает около 9000 км/ч.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракета Циркон война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

15:06 Украина
Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

14:31 Мир
"РФ ищет, где расположены ПВО": в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах

"РФ ищет, где расположены ПВО": в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах

13:55 Украина
Все главные новости

Популярное

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине 15042

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки 4961

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

Россиянам устроят Армагеддон : генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ 3291

Россиянам устроят "Армагеддон": генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж 2375

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж

Последние новости

15:22

Боксер-путинист Валуев из-за недопуска РФ на ОИ набросился с угрозами на Францию

15:06

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

14:50

Сразу по четырем статьям: СБУ начала "охоту" на пропагандистку Симоньян

14:31

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

14:27

Певец-воин Положинский рассказал о своих сложных медицинских операциях

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
14:23

"Удалили матку": появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон

13:55

"РФ ищет, где расположены ПВО": в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах

13:52

Что делать если не работает один наушник: как справиться с проблемойВидео

13:36

Как выращивать шампиньоны в домашних условиях - первый урожай уже через 2 неделиВидео

Реклама
13:34

Почти половина украинцев стыдятся уклонистов: результаты опроса

13:12

"Красавчик и дурында": мама Верки Сердючки с Данилко насмешили дерзким луком

13:08

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода

12:44

Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру в Харькове - мэр

12:24

"Сделал ребенка и убежал": почему жена престарелого Петросяна может завести нового мужчину

12:23

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо ПугачевойВидео

12:19

Гороскоп на апрель 2024 для Весов: финансовый прорыв, выигрыш и риск травмВидео

11:50

Россия пытается создать условия для запуска конфликта против стран НАТО – ISW

11:43

Церковный праздник 2 апреля: что запрещено делать в день святого чудотворца Тита

11:29

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

11:17

Помощь в кредит: Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины

Реклама
10:59

РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм: в Forbes раскрыли детали

10:59

"США дождутся своего Перл-Харбора": Романенко указал на ошибку Байдена

10:51

Сорняки не вылезут, а земля будет как пух: что такое мульча и как ее сделать

10:36

Китайский гороскоп на завтра 2 апреля: Тиграм - несчастье, Козлам - растраты

10:31

Украину накрывает пыль из Сахары: синоптики предупредили об опасности

10:12

Что делать, газ из плиты плохо горит или постоянно гаснет: советы "Нафтогаза"

09:58

РФ реже обстреливает Украину "Калибрами": в ВСУ назвали причины и угрозы

09:57

"В тяжелом состоянии": Филипп Киркоров рассказал о детях

09:53

Прогноз погоды на апрель 2024: синоптики обещают теплый месяц, но не везде

09:30

Гороскоп на завтра 2 апреля 2024: Рыб будут раздражать, Тельцам - перемены

09:23

Пересчет пенсий в Украине: кто попал под повышение с 1 апреля

09:14

Когда может завершиться российско-украинская война?мнение

09:04

Маломуж объяснил, почему Байден согласится дать ВСУ дальнобойные ATACMS

08:44

Соловий впервые после ухода от Жадана рассказала о новом романе

08:15

Кто из украинцев имеет право на бронь от мобилизации с 1 апреля - список

07:52

Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля

07:02

РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

06:06

Имеет ли шанс Россия на развал в ближайшее время?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 12 секунд найти лимон

04:20

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Реклама
03:30

Раскрыто количество "Калибров", которое РФ могла накопить для ударов по Украине

02:00

Вера Брежнева мило поздравила красотку-дочь с 23-летием

01:30

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж

00:22

Помощь Украине на $60 млрд: соратник Трампа дал обещание, названы сроки голосования

00:15

Известный украинский актер позвал замуж свою возлюбленнуюВидео

31 марта, воскресенье
23:16

Пасхальное чудо: онкобольной Чарльз впервые официально вышел к народу

22:51

Войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет: подробности

22:37

Запад разрешит бить по военным объектам РФ своим оружием: Маломуж назвал условие

22:10

Гороскоп на апрель 2024 для Дев: самые опасные и самые удачные дниВидео

22:06

Пока тел никто не видел: Буданов подловил РФ на фейках насчет падения Ил-76

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять