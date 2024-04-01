РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

Враг держит в тайне тактико-технические характеристики ракеты "Циркон", подчеркнул Илья Евлаш.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-udary-cirkonami-po-ukraine-v-vs-nazvali-celi-raketnyh-atak-10554563.html Ссылка скопирована

Илья Евлаш прокомментировал удары ракетами Циркон / defence-ua.com, минобороны РФ, скриншот

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Илья Евлаш прокомментировал применение российскими оккупантами ракет "Циркон" в ходе ударов по Украине.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, об этой ракете известно немного, враг держит в тайне ее тактико-технические характеристики.

"Наши эксперты сейчас изучают, какие особенности она имеет. Конечно, это непростой и не быстрый процесс. Это оружие является опасным, оно используется противником для испытания его в боевых условиях, для тестирования, в том числе, наших систем ПВО", - рассказал представитель ВС. видео дня

При этом он обратил внимание на то, что сбивать ракеты "Циркон", наряду с "Кинжалами", может только американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который уже неоднократно доказывал свою высокую эффективность.

Евлаш добавил, что "Цирконы" - чрезвычайно быстрая ракета, ее чрезвычайно сложно поразить и она очень быстро может достигать любой точки Украины.

/ Главред

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Что известно о применении ракеты "Циркон"

Ранее в Воздушных силах объяснили, как сбивают ракеты "Циркон". Возможность сбить ракету "Циркон" появляется тогда, когда ее скорость падает до около 4,5 махов. Это происходит тогда, когда она заходит на ударную траекторию.

Напомним, ранее эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами". Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты исследуют обломки.

Как сообщалось ранее, ракета "Циркон" долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. Во время ракетного удара 25 марта российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Ракету называют гиперзвуковой, ведь развивает скорость до 10 махов, преодолевает около 9000 км/ч.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред