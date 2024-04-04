"Накапливают ресурсы": в Воздушных силах предупредили о новых ракетных атаках РФ

Россия может повторить массированные обстрелы Украины. Оккупанты взяли перерыв и, вероятно, накапливают ресурсы для атак, заявил спикер ВС ВСУ Илья Евлаш.

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Спикер ВС Илья Евлаш допускает, что россияне накапливают ресурсы для возможных массированных атак / коллаж Главред, скриншоты из видео

Страна-агрессор Россия уже в ближайшее время может повторить массированные обстрелы Украины. Оккупанты взяли перерыв и, вероятно, накапливают ресурсы для атак. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Конечно, мы не исключаем мощные массированные атаки от врага, поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный перерыв. Он изучает нашу обстановку, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил", - сказал он.

Офицер допускает, что россияне накапливают ресурсы для возможных массированных атак в будущем и подчеркнул, что Воздушные силы готовы отражать вражеские атаки.

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"Враг накапливает свои ресурсы для последующих массированных атак после подготовки, разведки и анализа над теми действиями, которые сейчас проводит. Мы готовы отражать (атаки - Главред), перезаряжаемся, перемещаемся", - подчеркнул Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Удары по Украине - последствия обстрелов

Российские оккупанты, вероятно, продолжают изучать обстановку, анализируя наиболее подходящие маршруты для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Украины. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш.

Российские оккупанты 2 апреля осуществили ракетный удар по городу Днепр. Среди раненых есть дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Россия имеет возможность провести массированные комбинированные атаки по территории Украины и накопила около тысячи ракет различных типов.

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