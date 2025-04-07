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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

Андрей Ганчук
7 апреля 2025, 05:50
51
Попробуйте разгадать достаточно сложную и хитрую оптическую иллюзию – чтобы действительно в ней разобраться, нужно проявить незаурядную смекалку.
Главное
Найдите сумку за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них заставляет задуматься и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти сумку, которая отличается от остальных.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, понадобится внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка.

На картинке – множество сумок. На первый взгляд, они все одинаковые. Наша задача – найти сумку, которая отличается от других.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете сумку / Jagranjosh

Не удалось найти сумку? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного левее. Там и найдете "особенную" сумку.

Все дело в том, что кнопка у этой сумки желтая, тогда как у всех остальных – белая. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если удалось найти сумку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно среди множества цифр 25, которые показаны в разной форме, найти букву S. Головоломка достаточно запутанная, поэтому разгадать ее будет непросто.

Также можно поразгадывать ребус, где надо за 3 секунды найти цифру 8. На картинке множество цифр 9, это путает воображение. Поэтому нужно будет немного подумать, чтобы отыскать правильную цифру.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество цифр 89, надо найти 88. Головоломка достаточно простая и разгадать ее будет несложно.

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