Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них заставляет задуматься и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти сумку, которая отличается от остальных.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, понадобится внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка.
На картинке – множество сумок. На первый взгляд, они все одинаковые. Наша задача – найти сумку, которая отличается от других.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти сумку? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного левее. Там и найдете "особенную" сумку.
Все дело в том, что кнопка у этой сумки желтая, тогда как у всех остальных – белая. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно среди множества цифр 25, которые показаны в разной форме, найти букву S. Головоломка достаточно запутанная, поэтому разгадать ее будет непросто.
Также можно поразгадывать ребус, где надо за 3 секунды найти цифру 8. На картинке множество цифр 9, это путает воображение. Поэтому нужно будет немного подумать, чтобы отыскать правильную цифру.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество цифр 89, надо найти 88. Головоломка достаточно простая и разгадать ее будет несложно.
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