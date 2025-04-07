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"В Европе есть новый военный союз": названы условия сотрудничества и роль Украины

Юрий Берендий
7 апреля 2025, 03:32
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Новый военный союз стран Европы уже работает, примером этого является тесное сотрудничество, в частности на уровне ВПК для помощи Украине, отметил эксперт.
В Европе уже действует новый военный Альянс - какова роль Украины/ Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Загородний:

  • Процесс формирования нового военного союза в Европе уже начался
  • Новый Альянс может работать без официальных соглашений

Европа постепенно движется к созданию нового оборонного союза, в котором Украина может играть одну из ключевых ролей - и этот процесс уже начался на практике, даже без официальных деклараций или формальных соглашений. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

По словам эксперта, процесс формирования военного союза уже фактически начался. Он привел пример тесного сотрудничества между Украиной и Польшей, а также визиты лидеров Финляндии и Норвегии, во время которых, вероятно, обсуждались важные вопросы. Сейчас уже происходит взаимодействие в сфере военно-промышленного комплекса.

"Поэтому такой союз уже работает. Когда тебе помогают, это уже взаимодействие. Все уже начинает работать в реальной жизни. Далее он может трансформироваться в какие-то другие форматы. Но - без войск, а только по линии военно-технического сотрудничества. Войск пока еще никто никуда не посылал. Но это решаемый вопрос", - сказал он.

Относительно формализации такого союза, Загородний заметил, что это вопрос второстепенный. По его словам, "важнее, чтобы был результат, чем формальные договоренности". Например, если Норвегия ежегодно выделяет Украине 3 миллиарда долларов на найм 100 тысяч бойцов, то это можно реализовывать без официальных соглашений.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний спрогнозировал будущее НАТО, рассказал о "новом НАТО" и роли Украины в нем:

По его мнению, возможно, определенная документация и нужна, но если существует реальное желание и действенные механизмы, формальности уже не являются решающими.

"Ведь любой договор существует, пока у подписантов есть желание его выполнять. Если нет желания, то никакой договор, никакая бумажка тебе не поможет", - сказал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня на море, осуществив ракетные пуски из акватории Черного моря с целью нанесения ударов по Украине.

Советник премьер-министра Польши Павел Коваль подчеркнул, что любые мирные договоренности по завершению войны, начатой Россией против Украины, не должны включать признание оккупированных территорий частью России. Такой сценарий станет неприемлемым для Польши и других стран Центральной Европы.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что российские силы сейчас сосредотачивают усилия на полной оккупации Донецкой области. Особенно напряженной остается ситуация на Лиманском направлении, где противник уже начал стягивать резервы и готовит подкрепление.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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