Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

Главное из заявления Коваля:
- Трамп должен избежать опасных "договоренностей" с РФ
- Нельзя признавать "российскими" оккупированные территории Украины
Мирные переговоры по завершению развязанной Россией войны против Украины не должны привести к исторической ошибке и признанию оккупированных территорий "российскими". В таком случае будут пересечены красные линии для Польши и других стран Центральной Европы. Об этом заявил советник польского премьера Павел Коваль.
В материале Financial Times говорится о том, что советник премьера Польши Дональда Туска по Украине предостерег от опасных "договоренностей", которые могли бы быть связанными с территориальными "уступками" Кремлю.
"Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры по прекращению войны РФ в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории", - объяснил Коваль.
Также он считает, что если так произойдет, будет пересечена красная линия для Польши и других стран Центральной Европы.
"(Существует четкая разница между) временными решениями по прекращению боевых действий в Украине и выполнением российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой", - подчеркнул Павел Коваль.
Планы по завершению войны – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее журналисты The Telegraph написали, что администрация Трампа разочарована затягиванием Кремлем переговорного процесса по прекращению огня. Теперь в Белом доме не ожидают перемирия к Пасхе, 20 апреля. При этом в Вашингтоне обсуждают усиление давления на Москву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь можно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на российских оккупантов. По его словам, Запад един в вопросе завершения войны. Впрочем, Зеленский это говорил до жестоких ударов по Харькову и Кривому Рогу, которые оккупанты нанесли 3 и 4 апреля.
Зеленский и Путин готовы заключить соглашение, считает Трамп. По его мнению, якобы уже есть сдвиги в переговорном процессе.
Другие новости:
- РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля
- РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробности
- Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа
Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред