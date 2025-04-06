Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

Нужно избежать опасных решений по завершению российско-украинской войны, считает Павел Коваль.

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Трамп не должен признавать "претензии" России на оккупированные территории Украины - польский чиновник / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Главное из заявления Коваля:

Трамп должен избежать опасных "договоренностей" с РФ

Нельзя признавать "российскими" оккупированные территории Украины

Мирные переговоры по завершению развязанной Россией войны против Украины не должны привести к исторической ошибке и признанию оккупированных территорий "российскими". В таком случае будут пересечены красные линии для Польши и других стран Центральной Европы. Об этом заявил советник польского премьера Павел Коваль.

В материале Financial Times говорится о том, что советник премьера Польши Дональда Туска по Украине предостерег от опасных "договоренностей", которые могли бы быть связанными с территориальными "уступками" Кремлю.

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"Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры по прекращению войны РФ в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории", - объяснил Коваль.

Также он считает, что если так произойдет, будет пересечена красная линия для Польши и других стран Центральной Европы.

"(Существует четкая разница между) временными решениями по прекращению боевых действий в Украине и выполнением российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой", - подчеркнул Павел Коваль.

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Как сообщал Главред, ранее журналисты The Telegraph написали, что администрация Трампа разочарована затягиванием Кремлем переговорного процесса по прекращению огня. Теперь в Белом доме не ожидают перемирия к Пасхе, 20 апреля. При этом в Вашингтоне обсуждают усиление давления на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь можно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на российских оккупантов. По его словам, Запад един в вопросе завершения войны. Впрочем, Зеленский это говорил до жестоких ударов по Харькову и Кривому Рогу, которые оккупанты нанесли 3 и 4 апреля.

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение, считает Трамп. По его мнению, якобы уже есть сдвиги в переговорном процессе.

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