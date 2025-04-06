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РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2025, 17:37обновлено 6 апреля, 18:14
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Президент подчеркнул необходимость давить на РФ.
РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление
РФ нарушила режим тишины в море / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что известно:

  • РФ нарушила режим тишины в море
  • Враг атаковал Украину ракетами, запущенными из акватории Черного моря

Россия нарушила режим прекращения огня в море. Враг запустил ракеты для удара по Украине из акватории Черного моря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня - они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море - это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну и ищет возможности разжечь ее с большей силой. Он добавил, что необходимо усиливать давление на РФ.

"Если прекращение огня - то безусловное и такое, которое вообще не позволяет уничтожать жизнь. Украина согласилась на предложение Америки, на предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов - до сих пор ее нет, - ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, кто хочет мира", - добавил президент.

Только за минувшую ночь россияне запустили более 100 ударных дронов и 23 ракеты различных типов.

"Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны - это объективная реальность, - и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. "Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также стоит и в Европе, и в Америке значительно активнее производить системы ПВО, ракеты к ним. Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны. Уже об этом со всеми говорили, уже есть понимание, что это абсолютно возможно, и каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать наконец то, о чем договаривались", - сказал Зеленский.

Президент поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контракты по этому поводу.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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