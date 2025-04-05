Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

Руководитель ГУР отметил, что украинцев невозможно научить правильно реагировать на ИПСО.

https://glavred.info/war/ukraina-ispolzuet-ipso-protiv-rf-budanov-pryamo-skazal-kak-rabotayut-takie-ataki-10653443.html Ссылка скопирована

Украина использует ИПСО против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, УНИАН

Главное из заявления Буданова:

Украина также проводит ИПСО против РФ

Украинцев невозможно научить противостоять ИПСО

За основу ИПСО берется реальный факт

РФ использует против Украины информационно-психологические атаки. Но этот действенный инструмент использует и Украина. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

Он отметил, что во время такой атаки за основу берется реальный факт, который начинает постоянно масштабироваться.

видео дня

"Никто не может сказать, что это неправда, потому что кадры реальные, люди реальные, каждый может узнать этого человека, все реально, только масштабы этого намного увеличиваются. Так и россияне здесь работают, то же самое", - сказал Буданов.

Россияне активно проводят ИПСО во время мобилизации в Украине.

"И мы же то же самое делали в России, особенно вначале. Вспомните, у них была мобилизация в 2022 году. Там тоже шло все, как говорится, не совсем гладко", - добавил он.

В то же время он считает, что общество не удастся научить правильно потреблять информацию и не поддаваться ИПСО. Украинцев призывают верить только официальным источникам, но не всегда они к этому прислушиваются.

"Вы открываете браузер свой. Заходите, видите десятки тысяч новостных ресурсов, которые все равно будут влиять", - подчеркнул Буданов.

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение по прекращению огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в разных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

Другие новости:

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред