Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2025, 21:46
261
Руководитель ГУР отметил, что украинцев невозможно научить правильно реагировать на ИПСО.
Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки
Украина использует ИПСО против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, УНИАН

Главное из заявления Буданова:

  • Украина также проводит ИПСО против РФ
  • Украинцев невозможно научить противостоять ИПСО
  • За основу ИПСО берется реальный факт

РФ использует против Украины информационно-психологические атаки. Но этот действенный инструмент использует и Украина. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

Он отметил, что во время такой атаки за основу берется реальный факт, который начинает постоянно масштабироваться.

видео дня

"Никто не может сказать, что это неправда, потому что кадры реальные, люди реальные, каждый может узнать этого человека, все реально, только масштабы этого намного увеличиваются. Так и россияне здесь работают, то же самое", - сказал Буданов.

Россияне активно проводят ИПСО во время мобилизации в Украине.

"И мы же то же самое делали в России, особенно вначале. Вспомните, у них была мобилизация в 2022 году. Там тоже шло все, как говорится, не совсем гладко", - добавил он.

В то же время он считает, что общество не удастся научить правильно потреблять информацию и не поддаваться ИПСО. Украинцев призывают верить только официальным источникам, но не всегда они к этому прислушиваются.

"Вы открываете браузер свой. Заходите, видите десятки тысяч новостных ресурсов, которые все равно будут влиять", - подчеркнул Буданов.

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение по прекращению огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в разных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

Другие новости:

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГУР ИПсО Кирилл Буданов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом Роге

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом Роге

22:38Украина
Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:19Мир
Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

21:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

Гороскоп на завтра 6 апреля: Львам - финансовый сюрприз, Весам - отдых

Гороскоп на завтра 6 апреля: Львам - финансовый сюрприз, Весам - отдых

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

Последние новости

22:40

У Киркорова была еще одна трагедия: умерла сестра

22:38

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом РогеФото

22:19

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:11

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

21:46

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
21:14

"Слабость никогда не заканчивала войны": Зеленский - об убийстве детей в Кривом РогеФото

21:12

Ротару отреагировала на жестокий обстрел Кривого Рога

20:50

РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля

20:17

Ответит ли Россия за свои преступления: важное заявление Буданова

Реклама
19:24

ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось – разведка Британии

19:04

Украинская команда вышла в финал крупнейшего в мире конкурса судебных дебатов

18:44

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

18:20

"Нарушение Украиной прекращения огня": Генштаб жестко ответил на вброс РФ

17:41

"Мне страшно, там все "200": видео полиции с первыми минутами после удара по Кривому РогуФотоВидео

17:33

Можно ли что-то сделать со старым чесноком: лучшие идеи

17:20

Ввод иностранного контингента в Украину: Зеленский о деталях важных переговоров

16:27

Путин может получить 240 миллиардов: в Эстонии раскритиковали политику Орбана

16:20

Холоденко раскрыла свой неизлечимый диагнозВидео

16:12

В Поволжье дроны СБУ взорвали завод по производству взрывчатки – СМИ

15:51

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой - Politico

Реклама
15:38

РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

15:24

Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

15:15

Оккупантов выводят с фронта: Братчук сообщил о серьезных проблемах в армии РФ

15:09

Их убила ракета в Кривом Роге: Зеленский назвал имена погибших и набросился на ЗападФотоВидео

15:01

Почему 6 апреля нельзя вспоминать старые обиды: какой праздник, приметы

14:40

Голуби забудут туда дорогу: какие 2 корма положить в кормушку, чтобы их отогнать

14:35

НАТО заблокировано: эксперт сообщил об опасности нападения РФ на членов Альянса

14:35

Кто украл автомобиль: только чрезвычайные интеллектуалы угадают за 5 секунд

14:08

ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте

13:39

Может перерасти в наступление: аналитик рассказал об опасных действиях врага

13:23

Названо недооцененное средство, которое убирает пятна с обуви: как оно работаетВидео

13:17

"Скоро Путин будет самым уязвимым": Шапран сказал, почему США не ввели пошлины против РФВидео

12:30

Чем можно заменить молоко в выпечке: лучшие альтернативы

12:27

Прекращение войны в Украине: Рютте сказал, что НАТО не участвует в переговорах

12:24

"Пытаюсь выбраться из ямы": Барак Обама сделал шокирующее признание о браке

12:08

Одна из стран НАТО предложила защиту Украине по 5 статье: в Альянсе ответили

12:05

"Я эти крики не забуду": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Кривому РогуФотоВидео

11:57

"До вечера дожили только мои": Малахова эмоционально рассказала о любви к детям

11:44

В Украине могут подешеветь бензин и дизель: на сколько "упадет" цена

11:22

США готовы поручить Европе обеспечение прекращения огня, но есть нюанс - Шамшур

Реклама
10:43

Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракетуФото

10:41

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

10:37

Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимироватьВидео

09:41

РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки

09:03

Украинцам пришли письма с приказом покинуть США: у Трампа начали оправдываться

08:50

В Саранске прогремели взрывы: дроны разгромили "уникальный" оборонный завод РФВидео

08:10

Что творит Трампа со своей командоймнение

07:44

Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

07:10

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

06:35

Характер человека по знаку зодиака: у каждого есть свой страх и слабые стороны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять