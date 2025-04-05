США готовы поручить Европе обеспечение прекращения огня, но есть нюанс - Шамшур

Большинство стран, которые готовы участвовать в миротворческой миссии, рассматривают гарантии США как предпосылку запуска инициативы.

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В США подают сигналы относительно того, будут ли американцы предоставлять гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/NATO

Что сказал Шамшур:

США готовы доверить европейцам обеспечение перемирия

Штаты, скорее всего, не настроены предоставлять миротворческой миссии гарантии безопасности

Европейские партнеры надеются, что США предоставят им гарантии

США доверяют европейским партнерам обеспечение прекращения огня или перемирия в Украине. В интервью Главреду бывший посол Украины во Франции и США Олег Шамшур рассказал, что несмотря на это Штаты не готовы предоставить европейцам гарантии безопасности.

В частности, в одном из последних документов Пентагона говорится о готовности предоставлять НАТО свой ядерный зонтик, но если этот зонтик перестанет быть сдерживающим фактором и возникнет конфликт, Европе придется полагаться только на свои силы.

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"Безусловно, нельзя говорить, что этот принцип так же будет действовать в отношении "сил успокоения", которые могут появиться в Украине, но содержание документа вполне иллюстрирует общий подход и мышление Вашингтона", - отметил экс-посол Украины.

Поэтому Шамшур считает, что европейцы так и не получат гарантий безопасности для "сил успокоения", хотя большинство стран, которые поддерживают инициативу, рассматривали американские гарантии как предпосылку для запуска миссии. Только во Франции заявили, что хотели бы поддержки от США, но могут реализовать идею и без американцев.

Миротворческая миссия в Украине - что известно

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Зеленский также анонсировал встречу, во время которой Франция и Великобритания, а также, вероятно, другие страны присоединятся к обсуждению относительно миротворческой миссии в Украине. Они ознакомятся с базовыми предложениями Украины, в частности относительно локации, структуры и состава потенциального контингента, чтобы начать более предметный диалог.

Ранее, в СМИ сообщали, что НАТО может помочь европейской миссии, которая будет гарантировать мирное соглашение в Украине. Это есть в планах, которые разрабатывает коалиция западных союзников Украины.

Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что Украина и Великобритания начнут готовить контингенты для размещения в Украине. Уже скоро состоится встреча американских и британских военных.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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