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В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

Виталий Кирсанов
4 апреля 2025, 17:41
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Сейчас ведется работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины, отметил Ермак.
Украина стремится к полному прекращению огня, сказал Ермак
Украина стремится к полному прекращению огня, сказал Ермак / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

Что сказал Андрей Ермак:

  • Украина демонстрирует абсолютную прозрачность позиции
  • Украина стремится к полному прекращению огня

Украинская сторона продемонстрировала свое стремление к полному прекращению огня, но Россия такого желания не разделяет. И американцы это увидели. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНИАН.

В частности, Ермак ответил на вопрос, есть ли у американской стороны понимание того, что именно Россия не желает мира после двух раундов встреч в Саудовской Аравии.

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"Думаю, что да. И я думаю, что главными итогами встречи в Джидде и встречи в Эр-Рияде является то, что у американской стороны нет никаких вопросов к Украине. Украина демонстрирует свою абсолютную прозрачность позиции, абсолютную адекватность. И поэтому, мы считаем, что действительно, сегодня полное прекращение огня - это действительно то, к чему мы стремимся, и это логично и правильно", - подчеркнул Ермак.

В то же время, по его словам, этого на сегодня не поддерживает российская сторона.

"И мы считаем, что именно такая сильная позиция и давление на Россию со стороны американцев, и со стороны других партнеров - это тот путь, которым надо идти", - отметил Ермак.

Вместе с тем, у него спросили, насколько успешно пока удается отслеживать соблюдение договоренностей о перемирии на море и в энергетике.

"К сожалению, сегодня такого четкого механизма мониторинга и контроля нет. Мы считаем, что именно американская сторона имеет все возможности для того, чтобы это осуществлять. И это надо не только мониторить и контролировать, но и понимать, что происходит, если это нарушается? Сегодня это происходит в таком режиме, что ежедневно военные имеют факты нарушения российской стороной. И мы передаем эту информацию американской стороне, передаем другим партнерам, и ожидаем от них действительных шагов по давлению на Россию", - сообщил Ермак.

Он добавил, что сейчас ведется работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины.

"Без этого очень трудно говорить, что это работает", - сказал Ермак.

Также у него спросили о том, запланированы ли следующие раунды переговоров о прекращении огня.

"Конкретных дат пока нет. Думаю, что вскоре эти разговоры - в первую очередь наши разговоры с американцами, будут продолжены. Что касается встреч, я думаю, что вскоре они продолжатся", - сказал Ермак.

Прекращение огня между Украиной и РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа разочарована затягиванием переговоров Кремлем и признает, что прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) не будет. По данным The Telegraph, в Белом доме обсуждают, как усилить давление на Москву и Киев, чтобы добиться соглашения.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь с Россией можно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на агрессора. Во время рабочего визита в Черниговскую область он отметил, что хотя Украина, Европа и США имеют разные взгляды на отдельные вопросы, они едины в стремлении к скорейшему завершению войны.

Кроме этого, президент Дональд Трамп заявил, что "полного прекращения огня" можно достичь уже скоро. В то же время Кремль выдвигает условия, в частности - отмена украинского указа о запрете переговоров.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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