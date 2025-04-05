Прекращение войны в Украине: Рютте сказал, что НАТО не участвует в переговорах

Рютте подчеркнул, что в Украине должен быть справедливый и длительный мир.

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Переговоры о прекращении огня в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления генсека НАТО:

НАТО не участвует в переговорах о прекращении огня

Переговоры продвигаются медленно из-за России

НАТО не имеет "красных линий" в переговорах

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, поэтому Альянс не имеет собственных "красных линий" в этом вопросе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью NV.

"Мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются", - сказал он. видео дня

По его словам, переговоры продвигаются медленно, но не из-за Украины, а из-за РФ, а "мяч сейчас явно на российском поле".

Генсек также добавил, что НАТО как отдельная организация не имеет "красных линий" в переговорах, потому что она не является участником этого процесса.

"Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса. Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", - подытожил Рютте.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и даже улучшают их. Он отметил, что сейчас трудно представить большое украинских наступление, которое очистило бы каждый сантиметр Украины от врага, но так же трудно представить, что Украина проиграет эту войну.

В материале Bloomberg говорится о том, что страна-оккупант Россия рассчитывает на проведение встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которой стороны якобы заключат выгодное для Москвы "перемирие", что приведет к временному прекращению войны и ослаблению Украины на постоянной основе.

В то же время, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что даже если российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время не станет, это не означает, что война в Украине после этого быстро закончится.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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