Посланник Путина выдвинул наглое обвинение в адрес Киева после переговоров в США

Кирилл Дмитриев прокомментировал вопрос о том, что РФ продолжает обстрелы украинской энергетики несмотря на достигнутое соглашение.

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Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

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Дмитриев заявил о том, что Украина якобы нарушает договоренности

В РФ ответили на обвинения в обстрелах украинской энергетики

Представитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил о том, что Украина якобы нарушает режим прекращения ударов по объектам энергетики.

Об этом он заявил в эфире американского телеканала Fox News после переговоров в Вашингтоне с представителями команды президента США Дональда Трампа.

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В ответ вопрос ведущего о том, что Россия продолжает обстрелы украинской энергетики несмотря на достигнутое соглашение, Дмитриев заявил о том, что режим прекращения огня дескать нарушает Украина.

"Об этом не сообщается в прессе. И это, конечно, должно прекратиться. Я считаю, что перемирие на объектах энергетической инфраструктуры должно соблюдаться", – заявил российский переговорщик.

Вместе с тем он рассыпался в комплиментах в адрес команды Трампа и заявил о том, что она "не только не допустила Третьей мировой войны, но также достигла значительного прогресса для украинского урегулирования".

Вместе с тем представитель Путина также не забыл сделать выпад в адрес администрации Джо Байдена за то, что она не взаимодействовала с Россией после развязывания Кремлем войны с Украиной.

"Не было никаких попыток понять российскую позицию. Не было реальных решений, которые могли бы быть успешными. И то, что сделала команда президента Трампа – они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой в истории деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной", – заявил Дмитриев.

Он также уточнил, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемы" для Кремля, но вступление в НАТО является "совершенно невозможным".

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Ранее сообщалось о том, что Дмитриев встретился с чиновниками Белого дома и законодателями-республиканцами вчера вечером. Однако неясно, заходил ли на встречу Трамп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия отклонила предложенные Соединенными Штатами условия прекращения огня, заявив, что они не учитывают "коренные причины" конфликта.

Как сообщал Главред, Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

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Що таке Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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