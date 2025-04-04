Окружение предостерегает Трампа от звонка Путину: названа главная причина

Главное:
- Трампу не советуют звонить Путину
- Президент США ранее говорил, что очень зол на Путина
- Вчера вечером переговорщик Путина встретился с чиновниками Белого дома
Окружение президента США Дональда Трампа советует не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь в Украине. Об этом пишет NBC News.
По словам двух официальных лиц администрации, разговор между Трампом и Путиным на сегодняшний день не запланирован.
В частности, чиновники предупредили, что президент США может внезапно решить, что хочет поговорить с главой Кремля. Однако, они сказали ему, что телефонный звонок - не лучшая идея, если только Путин не сообщит Белому дому, что он согласен на полное прекращение огня в российско-украинской войне.
Стоит добавить, что ранее Трамп сообщил изданию, что планирует поговорить с главой Кремля на этой неделе. Он также рассказал, что "очень зол" на Путина за то, что тот сказал, что президент Украины Владимир Зеленский фактически должен уйти в отставку.
Издание пишет, что переговорщик Путина Кирилл Дмитриев встретился с чиновниками Белого дома и законодателями-республиканцами вчера вечером. Однако неясно, заходил ли на встречу Трамп.
Также Дмитриев по просьбе президента США встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Это тоже произошло вчера в Белом доме. По словам трех официальных лиц США, группа обсудила условия прекращения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня.
Переговоры о прекращении огня - что известно
Как сообщал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).
Эксперты Института изучения войны заявили, что Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без каких-либо условий в течение трех недель.
Кроме того, Россия отклонила предложенные Соединенными Штатами условия прекращения огня, заявив, что они не учитывают "коренные причины" конфликта.
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Что известно о NBC News?
NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.
К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.
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