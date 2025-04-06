"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на Киев

Мужчина из столицы рассказал, как его спас Ангел Хранитель.

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Тут у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков, военных объектов нет - охранник Михаил / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Радио Свобода, ГСЧС

Что сказал Михаил:

Во время атаки на Киев его спас Ангел Хранитель

Ангел спас его второй раз – мужчина уже находился в зоне обстрела 12 февраля

Охранник по имени Михаил рассказал об атаке российских оккупантов на Киев. По словам мужчины, его спас Ангел Хранитель. Причем уже второй раз, ведь 12 февраля мужчина также находился в зоне обстрела.

Как сообщает Радио Свобода, мужчина поделился подробностями об атаке российских войск на Оболонский район. Военных объектов там нет.

видео дня

"Тут у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!" – сказал Михаил.

По словам мужчины, во время атаки его спас Ангел Хранитель. Причем уже второй раз.

"12 февраля прилетело, так меня Ангел спас. Теперь сегодня прилетело, тоже меня спас. Это уже второй раз", - подчеркнул Михаил.

Мужчина из Киева рассказал необыкновенную историю / Скриншот Главред

Ситуация в Оболонском и Дарницком районах Киева

Спасатели ликвидировали пожары в Оболонском и Дарницком районах Киева, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкциях.

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ в Оболонском районе / ГСЧС

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ в Оболонском районе / ГСЧС

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ в Оболонском районе / ГСЧС

Атака России на Украину 6 апреля – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, войска РФ утром атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского удара возникли пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах столицы. Возгорания ликвидировали спасатели. Пострадали 3 человека. Известно об 1 погибшем.

Кроме того, Россия нанесла удары корректируемыми авиабомбами по Купянску Харьковской области. Враг попал в девятиэтажный жилой дом. Возник пожар на 4-м и 7-м этажах. Также оккупанты ударили по Сумской, Херсонской, Киевской и Николаевской областях.

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Защитники сбили 53 воздушные цели. Враг применял ракеты Х-101/Х-55СМ, Калибр, Искандер-М, и более 100 дронов "Шахед".

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