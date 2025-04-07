Как убрать запах чеснока на руках: эксперты посоветовали эффективное средство

Вы узнаете:
- Чем убрать запах чеснока
- Как правильно мыть руки этим средством
Если вы любите добавлять чеснок в блюда, то знаете, как нелегко избавиться от его запаха на руках. Мыло помогает лишь отчасти, и въедливый чесночный запах может оставаться на пальцах даже спустя много часов после завершения готовки и уборки кухни.
Однако, существует простое и эффективное средство, которое, по утверждению шеф-повара Эрика Хаммонда, поможет быстро убрать запах чеснока – и оно точно есть у каждого на кухне. Этот ингредиент - пищевая сода. Об этом пишет Главред со ссылкой на SimplyRecipes.
Автор Youtube-канала "Мисс Чистота" также рассказала, как избавиться от неприятного запаха на руках.
"Чеснок выделяет сернистые соединения, называемые аллицином (отвечает за резкий запах чеснока и его полезные свойства для здоровья), когда его режут или раздавливают", - рассказал Хаммонд. А пищевая сода щелочная, что помогает расщеплять эти вонючие молекулы серы, оставляя ваши руки без запаха.
При этом он отмечает, что масло чеснока очень мощное и богато серой, оно связывается с белками в вашей коже и фактически проникает в верхний слой, создавая чрезвычайно стойкий запах. Это означает, что нужно втереть пищевую соду в кожу, чтобы она подействовала.
Он предлагает использовать пищевую соду двумя способами:
- Смешать ее с мылом для рук
- Сделать пасту из пищевой соды и воды, чтобы натереть ею поверхность ваших рук.
Если вы смешиваете порошок с мылом, просто тщательно вымойте руки, уделяя особое внимание таким участкам, как кончики пальцев и под ногтями, затем сполосните. Этот вариант будет немного мягче для кожи. Но если запах действительно сильный, втирание содовой пасты в кожу и ногти может быть лучшей альтернативой.
В целом, говорит Хаммонд, вы можете избежать чесночного запаха на кончиках пальцев, используя кухонный комбайн для измельчения чеснока или, если вам нужны ломтики чеснока, наденьте одноразовые перчатки.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха на руках
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