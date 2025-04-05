Можно ли что-то сделать со старым чесноком: лучшие идеи

Вы узнаете:
- Что можно сделать со старым чесноком
- Где могут понадобиться остатки чеснока
Многие хранят чеснок слишком долго, особенно после щедрого урожая или закупки на зиму. Часто он начинает прорастать или подсыхать и возникает логичный вопрос: может ли чеснок быть слишком старым для употребления?
Главред узнал, как определить пригоден ли овощ и как можно переработать чеснок для хранения. Пользователи Quora поделились своими советами.
Если чеснок лишь немного сморщился или начал прорастать, это не страшно. Его все еще можно использовать для приготовления блюд. Но если головка стала мягкой, заплесневела или имеет неприятный запах, то ее лучше выбросить.
Когда часть чеснока еще добротная, а остальная уже не очень, его можно переработать. Очищенные зубчики можно засушить, заморозить или сделать из них пасту. Сушеный чеснок удобно использовать как приправу - достаточно смолоть его в порошок.
Кроме этого чеснок можно использовать как удобрение для растений, ведь настой из него прекрасно отпугивает вредителей. Ещё один вариант - посадить проросшие зубчики чеснока, чтобы весной собрать новый урожай.
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