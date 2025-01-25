Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

Если неправильно хранить чеснок, он может быстро испортиться. В то же время правильный способ хранения поможет ему оставаться свежим длительный период времени.

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Как сохранить чеснок свежим на полгода/ коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить чеснок зимой

Какие условия нужно обеспечить, чтобы он был свежим как можно дольше

Если вы хотите запастись чесноком на более долгий период времени, нужно знать наперед, как хранить чеснок в домашних условиях. Только обеспечив ему необходимые условия, вы сможете долго иметь свежий продукт под рукой.

Многие сразу ставят чеснок в холодильник, думая, что это поможет хранить его более длительное время. Однако стоит отказаться от такой идеи, ведь в холодильнике не очень благоприятные для такого продукта условия.

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Профессиональный шеф-повар и эксперт по хранению пищи Джерри Джеймс Стоун рассказал об оптимальном способе продлить свежесть чеснока до полугода, пишет The Mirror.

Он отмечает, что головка чеснока может храниться до 6 месяцев, если зубчики останутся целыми.

Также он рекомендует хранить чеснок в прохладном сухом месте, но не в холодильнике. По его словам, этот продукт должен храниться при комнатной температуре, и в очень сухом месте без повышенной влажности, а также с минимальным освещением. В то же время Джерри предостерег от хранения чеснока в ящике, поскольку нужно обеспечить поток воздуха.

Зато корзина на столешнице или полка, которая расположена подальше от солнечного света, станет идеальным местом для сохранения чеснока свежим. Хранение чеснока в холодильнике приведет к тому, что он прорастет и станет очень горьким на вкус, что сделает его непригодным для использования.

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