Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

Вы узнаете:
- Как правильно хранить чеснок зимой
- Какие условия нужно обеспечить, чтобы он был свежим как можно дольше
Если вы хотите запастись чесноком на более долгий период времени, нужно знать наперед, как хранить чеснок в домашних условиях. Только обеспечив ему необходимые условия, вы сможете долго иметь свежий продукт под рукой.
Многие сразу ставят чеснок в холодильник, думая, что это поможет хранить его более длительное время. Однако стоит отказаться от такой идеи, ведь в холодильнике не очень благоприятные для такого продукта условия.
Профессиональный шеф-повар и эксперт по хранению пищи Джерри Джеймс Стоун рассказал об оптимальном способе продлить свежесть чеснока до полугода, пишет The Mirror.
Он отмечает, что головка чеснока может храниться до 6 месяцев, если зубчики останутся целыми.
Также он рекомендует хранить чеснок в прохладном сухом месте, но не в холодильнике. По его словам, этот продукт должен храниться при комнатной температуре, и в очень сухом месте без повышенной влажности, а также с минимальным освещением. В то же время Джерри предостерег от хранения чеснока в ящике, поскольку нужно обеспечить поток воздуха.
Зато корзина на столешнице или полка, которая расположена подальше от солнечного света, станет идеальным местом для сохранения чеснока свежим. Хранение чеснока в холодильнике приведет к тому, что он прорастет и станет очень горьким на вкус, что сделает его непригодным для использования.
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The Daily Mirror
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