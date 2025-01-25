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Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

Алёна Воронина
25 января 2025, 14:55
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Если неправильно хранить чеснок, он может быстро испортиться. В то же время правильный способ хранения поможет ему оставаться свежим длительный период времени.
Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода
Как сохранить чеснок свежим на полгода/ коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить чеснок зимой
  • Какие условия нужно обеспечить, чтобы он был свежим как можно дольше

Если вы хотите запастись чесноком на более долгий период времени, нужно знать наперед, как хранить чеснок в домашних условиях. Только обеспечив ему необходимые условия, вы сможете долго иметь свежий продукт под рукой.

Многие сразу ставят чеснок в холодильник, думая, что это поможет хранить его более длительное время. Однако стоит отказаться от такой идеи, ведь в холодильнике не очень благоприятные для такого продукта условия.

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Профессиональный шеф-повар и эксперт по хранению пищи Джерри Джеймс Стоун рассказал об оптимальном способе продлить свежесть чеснока до полугода, пишет The Mirror.

Он отмечает, что головка чеснока может храниться до 6 месяцев, если зубчики останутся целыми.

Также он рекомендует хранить чеснок в прохладном сухом месте, но не в холодильнике. По его словам, этот продукт должен храниться при комнатной температуре, и в очень сухом месте без повышенной влажности, а также с минимальным освещением. В то же время Джерри предостерег от хранения чеснока в ящике, поскольку нужно обеспечить поток воздуха.

Зато корзина на столешнице или полка, которая расположена подальше от солнечного света, станет идеальным местом для сохранения чеснока свежим. Хранение чеснока в холодильнике приведет к тому, что он прорастет и станет очень горьким на вкус, что сделает его непригодным для использования.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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