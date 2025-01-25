Чем отличаются 2 девушки с фотоаппаратом: только самые внимательные угадают за 31 секунду

Только самым внимательным людям удастся понять, где именно спрятаны несколько отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.

https://glavred.info/life/chem-otlichayutsya-2-devushki-s-fotoapparatom-tolko-samye-vnimatelnye-ugadayut-za-31-sekundu-10633844.html Ссылка скопирована

Надо найти 3 отличия за 31 секунду/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно отыскать различия между рисунками - это не только развлечение, но и отличный способ потренировать свой мозг.

Ответ в таких загадках обычно спрятан очень хорошо, поэтому наткнуться на него будет непросто - придется очень сильно постараться.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать три различия между картинками, на которых изображена девушка, которая фотографирует природу, пишет jagranjosh.

На первый взгляд два изображения могут выглядеть идентичными, однако на самом деле они таковыми не являются. Если внимательно присмотреться, то станет понятно, что есть несколько существенных различий.

Эти отличия так искусно спрятаны от нашего взгляда, что натолкнуться на них будет непросто. Но если приложить усилия и очень постараться, то вам точно удастся отыскать правильный ответ.

Однако придется спешить во время разгадывания загадки, потому что на нее дается очень мало времени - всего на всего 31 секунда. Не каждый сможет справиться настолько быстро.

Нужно найти 3 отличия за 31 секунду/ jagranjosh

Присмотритесь очень внимательно к рисункам - отличительные детали могут скрываться в цветах, формах или даже в малейших изменениях расположения объектов.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред