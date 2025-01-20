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Чем отличаются картинки: только человек с "орлиным зрением" найдет 2 отличия

Алёна Воронина
20 января 2025, 16:46
47
Непросто будет заметить, какие именно две детали делают эти рисунки разными.

Загадка
Где 2 отличия - надо найти ответ за 7 секунд/ jagranjosh

Головоломки являются отличным способом проверить свою внимательность и сообразительность. Но в то же время такие загадки являются хорошим методом потренировать свои интеллектуальные способности.

Сначала такие задачи будут казаться сложными даже для очень умных людей. Однако после нескольких попыток можно будет заметить, что каждая следующая загадка кажется легче предыдущей.

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В следующей головоломке нужно отгадать, где два различия между картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми, пишет jagranjosh.

На двух рисунках, которые на первый взгляд будут казаться одинаковыми, мы видим разнообразные веселые смайлики.

Нужно будет очень внимательно присмотреться к картинке, чтобы понять, какие именно две мелкие детали делают эти картинки неодинаковыми.

Однако придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на задание дается очень мало времени - всего на всего 7 секунд. Непросто будет справиться с такой короткий промежуток времени.

Загадка
Где 2 отличия - нужно найти ответ за 7 секунд/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться, максимально сосредоточиться на задании и выполнить его настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу вы можете увидеть правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить два отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 19 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 кота. Не так уж и просто заметить, какими деталями отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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