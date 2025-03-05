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Садоводы призывают положить шелуху чеснока на кусты клубники: зачем это нужно

Марина Фурман
5 марта 2025, 01:59
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Специалисты утверждают, что чеснок может заменить магазинные ядохимикаты.
чеснок, клубника
Секретный прием от садоводов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем разбрасывать чеснок на кусты клубники
  • Можно ли сажать чеснок рядом с кустами ягоды

Если вы хотите летом собрать щедрый урожай клубники, тогда следует придерживаться определенных советов. Например, опытные садоводы рекомендуют разбрасывать шелуху чеснока на кусты клубники. Главред выяснил, для чего это необходимо и какой эффект можно получить от такого лайфхака.

Клубника совсем не прихотливая ягода, ее можно выращивать даже на террасах или балконах. Но если вы посадили клубнику на грядках, следует учитывать, что ягода также нравится слизням, улиткам и другим вредителям.

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Некоторые насекомые могут навредить растению и задержать его рост или же из-за сильного заражения, куст клубники вообще не будет приносить плодов, передает портал Express.co.

Для того, чтобы летом наслаждаться клубникой, садоводы рекомендуют разбрасывать шелуху чеснока на кусты.

Запах чеснока и фитонциды отпугивают насекомых, например, майских жуков, клещей, долгоносиков, слизней и других. Поэтому эти вредители не добираются до сладкой ягоды и не портят ее.

Кроме того, если владелец огорода не хочет применять ядохимикаты, но и отдавать урожай на съедение насекомым тоже нет желания, многие прибегают к совместной посадке клубники и чеснока. Опыт поколений показывает, что в таком случае чеснок также спасает клубнику от вредителей.

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