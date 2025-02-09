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Что класть в лунку при посадке клубники весной: урожай приятно удивит

Юлия Закрепа
9 февраля 2025, 15:45обновлено 9 февраля, 18:32
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Когда лучше сажать клубнику в Украине и как правильно ухаживать за ней, чтобы иметь большой урожай - детали в материале.
Что класть в лунку при посадке клубники весной: урожай приятно удивит
Когда лучше сажать клубнику весной или осенью / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Что добавлять в лунку при посадке клубники весной
  • Как подкормить клубнику для лучшего урожая

Когда сажать рассаду клубники в 2025 году, чтобы получить бешеный урожай - опытные садоводы рассказали важные советы по уходу за растениями.

Известно, что большинство сортов дают наибольший урожай уже на второй сезон после посадки. Также активный урожай продлится в последующие три года, а затем ягоды будут мельчать. Поэтому специалисты рекомендуют раз в 3 года грядки клубники обновлять.

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Когда лучше сажать клубнику весной или осенью

Опытные агрономы советуют, что молодые саженцы клубники высаживают только весной и осенью. Начинать посадку можно уже ранней весной, как только лопата начинает входить в землю. Однако, помните, что ранней весной стоит высаживать закаленную рассаду клубники, которую выкопали незадолго перед продажей из открытого грунта. Такие растения являются полуспящими, ведь они проснутся и начнут активный рост уже у вас в саду после посадки.

Если вы хотите сделать очень раннюю посадку клубники, то стоит это делать в теплице или под временным укрытием. Осенью клубнику можно высаживать с августа до конца октября. Если осень будет теплой, то можно делать высадку и позже. Важно, чтобы до первых заморозков оставалось менее 3 недель, чтобы саженцы клубники успели укорениться. Специалисты также советуют, что при поздней посадке необходимо мульчировать участки и укрывать агроволокном до весны.

Как правильно посадить клубнику весной в открытый грунт

Специалисты рассказали, что лучшими почвами для клубники будут легкие питательные суглинки, обогащенные органикой супеси. Чтобы урожай клубники был потрясающим нужна богатая перепревшей органикой земля. Однако в целом, клубника может отлично расти на любых садовых почвах.

Чтобы саженец клубники имел отличный рост и давал хороший урожай, стоит тщательно подготовить места для посадки заранее. Для весенней посадки стоит готовиться с осени, а к осенней - за месяц до посадки начинают готовить землю. Необходимо вносить компост - полностью перепревший перегной, можно зол и калийно-фосфорные удобрения. Если не получилось заранее, то подсыпать прямо в лунки при посадке. Весной лучше добавлять немного нитроаммофоски, вместо калийно-фосфорных удобрений.

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