В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Весенние заморозки ударят по урожаю.

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Чем грозят весенние заморозки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как весенние заморозки повлияют на урожай

Без какого раннего фрукта могут остаться украинцы

Зима не отступает, и в Украине уже начались весенние заморозки, которые могут негативно повлиять на урожай. Аграрии активно готовятся к изменению погодных условий. Об этом рассказал эколог и геоботаник Яков Дидух в материале РБК-Украина.

Эколог отметил, что в начале весны температура была аномально высокой, что давало возможность деревьям хорошо опыляться и формировать будущий урожай.

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Также в марте прошли весенние дожди, которые увлажнили почву, что крайне важно для хорошего урожая.

Однако резкое снижение температур разрушило эти планы - вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет.

В то же время эколог уверяет, что аграрии в Украине адаптировались к климатическим изменениям, поэтому они заблаговременно высаживают разные сорта, чтобы в случае потери одного, другие могли дать урожай.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в течение недели в Украине существенно снизились цена на импортные помидоры. Спрос на турецкие томаты существенно упал, тогда как их предложение значительно увеличилось. Помидоры сейчас продаются по цене от 65 до 85 грн за килограмм ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Также в Украине стремительно дешевеет картофель из-за низкого спроса среди потребителей. Сейчас овощ продают в диапазоне 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Между тем стоимость бананов начала довольно быстрыми темпами расти. На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен. Известно, что в марте средняя стоимость за килограмм бананов составляла 78,90 гривни, что на 13,20 гривни выше, чем в феврале (65,70 гривни).

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