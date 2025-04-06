Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Марина Фурман
6 апреля 2025, 16:02
1423
Весенние заморозки ударят по урожаю.
фрукты
Чем грозят весенние заморозки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как весенние заморозки повлияют на урожай
  • Без какого раннего фрукта могут остаться украинцы

Зима не отступает, и в Украине уже начались весенние заморозки, которые могут негативно повлиять на урожай. Аграрии активно готовятся к изменению погодных условий. Об этом рассказал эколог и геоботаник Яков Дидух в материале РБК-Украина.

Эколог отметил, что в начале весны температура была аномально высокой, что давало возможность деревьям хорошо опыляться и формировать будущий урожай.

видео дня

Также в марте прошли весенние дожди, которые увлажнили почву, что крайне важно для хорошего урожая.

Однако резкое снижение температур разрушило эти планы - вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет.

В то же время эколог уверяет, что аграрии в Украине адаптировались к климатическим изменениям, поэтому они заблаговременно высаживают разные сорта, чтобы в случае потери одного, другие могли дать урожай.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в течение недели в Украине существенно снизились цена на импортные помидоры. Спрос на турецкие томаты существенно упал, тогда как их предложение значительно увеличилось. Помидоры сейчас продаются по цене от 65 до 85 грн за килограмм ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Также в Украине стремительно дешевеет картофель из-за низкого спроса среди потребителей. Сейчас овощ продают в диапазоне 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Между тем стоимость бананов начала довольно быстрыми темпами расти. На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен. Известно, что в марте средняя стоимость за килограмм бананов составляла 78,90 гривни, что на 13,20 гривни выше, чем в феврале (65,70 гривни).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

заморозки фрукты продукты питания
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:37Война
Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:10Война
Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

15:05Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

Последние новости

17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

Реклама
14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

13:53

5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

13:50

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

13:19

Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

13:09

Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

13:00

Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

12:32

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

12:29

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

Реклама
12:25

Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

12:13

Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

12:05

"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

11:54

Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

11:37

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

11:06

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

10:58

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

10:13

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

09:36

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

09:21

Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

08:58

Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:11

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

07:10

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

05:59

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

05:30

Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

05:10

"Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответВидео

Реклама
04:02

"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому РогуФото

03:00

Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

02:37

Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

00:40

"Окружение ВСУ в Курской области": в ЦПД раскрыли детали фейка РФ

05 апреля, суббота
23:16

В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали "прилета"

22:40

У Киркорова была еще одна трагедия: умерла сестра

22:38

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом РогеФото

22:19

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:11

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

21:46

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять