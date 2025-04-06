Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

В 2025 году украинцы, которые не прошли своевременную поверку счетчиков, могут столкнуться с проблемами при передаче показаний и ростом сумм в платежках.

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У части украинцев больше не будут принимать показания счетчика - кто в зоне риска / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кто не сможет передать показатели счетчика в 2025 году

Кто должен платить за поверку счетчиков

Как часто нужно делать поверку счетчика

В 2025 году некоторые украинцы могут столкнуться с трудностями при передаче показаний счетчиков, поскольку коммунальные службы могут отказаться их принимать. Причина - несвоевременное прохождение поверки счетчиков. Об этом рассказали на сайте Центра коммунального сервиса.

Кто не сможет передать показания счетчика в 2025 году

Это касается граждан, которые не провели обязательную поверку приборов учета в установленный срок. Ответственность за ее организацию возлагается на потребителя - необходимо самостоятельно вызвать специалистов, оплатить услугу и предоставить результаты проверки в водоканал.

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В случае отсутствия действующей поверки показания счетчика к расчету не принимаются. В таком случае потребление воды будет начисляться по средним нормативам по дому, что часто приводит к существенному увеличению суммы в платежках.

Как часто нужно делать поверку счетчика

Поверка является обязательной процедурой каждые четыре года, ведь она подтверждает исправность прибора и точность учета потребленной воды. В случае ее невыполнения коммунальные службы имеют право изменить порядок начисления, что негативно повлияет на стоимость услуг для отдельных потребителей.

Кто должен платить за поверку счетчиков

В связи со вступлением в силу Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги, провела перерасчет тарифов. В частности, из тарифов были исключены расходы на обслуживание и поверку домовых (коммерческих) и квартирных (распределительных) счетчиков.

"Поэтому с 29 ноября 2017 поверка и ремонт средств квартирных приборов учета воды и тепла, которые находятся в собственности физических лиц, будет осуществляться за счет абонентов", - сообщили в Центре коммунального сервиса.

Тарифы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года в городе Очаков вступят в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Соответствующее решение принял городской совет из-за резкого роста расходов на предоставление этих услуг и сложной финансовой ситуации в громаде.

В то же время на общегосударственном уровне в ближайшее время не предусмотрено повышение цен на коммунальные услуги. В Министерстве энергетики Украины заявили, что информация о возможном росте тарифов не соответствует действительности, и сейчас пересмотр цен на электроэнергию и газ не рассматривается.

С наступлением весны коммунальные расходы для украинцев частично снижаются не только из-за завершения отопительного сезона, но и благодаря обновленным механизмам субсидий. В марте Пенсионный фонд осуществил перерасчет части из них, однако это коснулось не всех получателей помощи.

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Что известно о Центре коммунального сервиса Центр коммунального сервиса (ЦКС) - это коммунальное учреждение, созданное для упрощения взаимодействия жителей с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Основная цель ЦКС - предоставить удобный и доступный сервис для жителей по расчетам, начислениям, консультациям и обслуживанию в одном месте.

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