Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

Китай внимательно следить за ситуацией, в которой Вашингтон не может поставить на место Россию.

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Москва слишком сильно зависит от Китая, поэтому планы Трампа обречены на провал - дипломат / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Кратко:

Тайвань может стать для Трампа "разменной монетой"

США не смогут оторвать Россию от Китая

В Соединенных Штатах собираются сконцентрироваться на безопасности Тайваня, однако не исключено, что остров станет разменной монетой в договоренностях Дональда Трампа с Китаем. План по отрыву агрессора России от Китая и вовсе обречен на провал, зависимость Москвы от Пекина слишком сильна. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Китай внимательно следить за ситуацией с российско-украинской войной, а США при Трампе вряд ли могут быть гарантом безопасности для Тайваня.

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"Китай пристально следит за ситуацией. Несмотря на то, что в меморандуме Хегсета для Пентагона декларируется якобы поддержка Тайваня, в кругах американских экспертов не исключают сценария, при котором Тайвань может стать разменной монетой в политике Трампа в отношении Китая. Полных гарантий безопасности нет, особенно в ситуации, когда Штаты требуют от Тайваня увеличить расходы на оборону до 10% ВВП. Это абсолютно беспрецедентная цифра. Даже Соединенные Штаты на свою оборону столько не тратят", - отметил Шамшур.

По его мнению, в итоге США не удастся реализовать планы Трампа по отрыву России от Китая.

"В конце концов, я не думаю, что Трамп сможет реализовать свою иллюзорную идею по отрыву России от Китая. Зависимость Москвы от Пекина очень сильна, а Россия и Путин заинтересованы в развитии и продолжении поддержки Китая. Поэтому идея Трампа обречена. В Китае также наверняка внимательно следят за этим романсом, который вроде бы сформировался между Россией и США. Впрочем, вряд ли Пекин серьезно обеспокоен, китайцы должны быть неплохо осведомлены о планах Москвы по развитию отношений с Вашингтоном", - подчеркнул Олег Шамшур.

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Как сообщал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия нужна США для усиления своих позиций в регионе, противодействия Китаю и обеспечения энергетических выгод. Вашингтон при помощи России хочет ослабить позиции Пекина.

2 апреля Трамп запустил против Китая торговые пошлины объемом около 34%. Если сложить все ограничения, в сумме получится даже 54%.

Китай в ответ вводит дополнительные пошлины для США. В частности, китайский тариф должен составить 34%. Как заявили в Пекине, таким образом КНР намерена защитить свою национальную безопасности и интересы.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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