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В ЦПД объяснили, в чем план Трампа в отношении России и причем тут Китай

Анна Ярославская
28 февраля 2025, 11:19
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РФ нужна США как территория и ресурсная база, потому что она контролирует ключевые ресурсы и инфраструктуру Арктики.
Путин, Трамп
План Трампа напрямую касается Арктики и Китая / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главне тезисы:

  • Россия нужна США как территория и ресурсная база
  • Логика США заключается в том, чтобы ослабить Китай

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, в чем заключается план президента США Дональда Трампа в отношении России.

По его словам, план Трампа напрямую касается Арктики и Китая.

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"Он заключается в экономическом и стратегическом сотрудничестве, направленном на усиление позиций США в регионе, противодействие Китаю и обеспечение энергетических выгод", - написал Коваленко в Telegram.

Коваленко отметил, что Россия нужна Трампу как территория и ресурсная база, потому что она контролирует ключевые ресурсы и инфраструктуру Арктики.

"В то же время, Россия в таком положении, в которой зависимость от Китая, как покупателя энергоресурсов, не спасает ее экономику", - написал он.

При этом Китай и Россия имеют разные цели в Арктике.

"Китай стремится к доступу к Северному морскому пути и ресурсам через "Полярный шелковый путь", тогда как Россия хочет сохранить контроль над регионом. Китай активно продвигает "Один пояс, один путь", где Россия является важным транзитным партнером. Если США используют Россию в альтернативных проектах, арктических торговых путях, это ослабит позиции Китая в глобальной инфраструктурной игре, и в этом логика США", - объяснил глава ЦПД.

Соответственно, по его словам, "нынешняя Россия для США – исключительно территория, которую нужно умело использовать, имея немало рычагов влияния и давления на режим Путина".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп ведет переговоры с Путиным по окончанию войны в Украине. По словам президента США, переговоры идут "очень хорошо".

Как сообщал Главред, Трамп отказался назвать Путина диктатором во время встречи с Макроном в Белом доме. На вопрос журналистов он ответил: "Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится".

Издание Politico писало о том, что все больше европейских политиков видят в действиях Дональда Трампа крен в сторону Владимира Путина. Трансатлантический альянс распался, зато появился союз между лидером РФ и президентом США для уничтожения Европы.

Политический аналитик и историк Александр Палий считает, что между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным нет реального союза, а лишь обещания и манипуляции. Китай не будет вмешиваться, а лишь будет наблюдать за развитием событий.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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