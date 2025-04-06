5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

5 баллистических ракет не удалось перехватить, зафиксировано попадание в пределах Киевской области, отметил Игнат.

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РФ изменила тактику ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts in ua

О чем сказал Игнат:

Россияне изменили тактику ударов по Украине

Из 6 баллистических ракет удалось сбить только одну

Украине нужны дополнительные системы ПВО

Россия изменила подход к ракетным атакам по Украине, все чаще применяя баллистические ракеты и модернизированные дроны. Кроме того, россияне снова прибегли к тактике комбинированных массированных обстрелов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, противовоздушная оборона сработала эффективно, хотя не все ракеты удалось перехватить.

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"К сожалению, баллистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", - сказал он.

По словам Игната, 12 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101 были уничтожены или нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Военный подчеркнул, что благодаря этому врагу не удалось достичь запланированных целей и нанести тот вред, который ракеты могли бы нанести.

Он отметил, что последний раз подобная атака произошла 7 марта - тогда по Украине было выпущено большое количество ракет и дронов одновременно.

Игнат также выразил соболезнования семьям погибших в результате этих ударов.

"Воздушные силы, делают все возможное, чтобы были менее страшны последствия этих атак. Делают все, что можно, на местах люди сбивают все, что могут, и чем могут", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны. По его словам, этот вопрос регулярно поднимает военно-политическое руководство государства, в частности президент в своих ежедневных обращениях, акцентируя внимание международного сообщества на необходимости поставки современных систем ПВО, в частности Patriot, способных эффективно поражать баллистические цели.

Относительно действий противника, Игнат отметил, что российская армия периодически меняет тактику использования беспилотников

"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", - отметил Игнат.

По его словам, россияне также модернизируют баллистические ракеты.

Он подчеркнул, что после поступления Patriot Украине удалось сбивать ракеты типа "Кинжал" и "Искандер", однако в результате модернизации российских ракет это становится все сложнее. В то же время Украина передает полученную информацию западным партнерам, чтобы те могли совершенствовать свои зенитные системы.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", - добавил представитель Воздушных сил.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Украине 6 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 апреля российские войска атаковали Киев, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку, подчеркнув, что Россия продолжает терроризировать Украину, пока международное сообщество позволяет это делать, а сами удары являются реакцией Путина на дипломатические инициативы мира.

В результате обстрела серьезные повреждения получило офисное здание телеканала FREEДОМ в Киеве. Известно о разрушении трех верхних этажей, выбиты окна.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 апреля враг совершил комбинированную атаку, использовав ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Всего по Украине запустили 109 беспилотников и 23 ракеты, из которых украинским силам ПВО удалось уничтожить 53 воздушные цели.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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