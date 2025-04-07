Евровидение-2025: за месяц до конкурса у Украины появился новый конкурент

Кратко:
- Ziferblat сохранил свое место в топ-10
- Конкуренция с другими странами растет
До начала Евровидения-2025 осталось чуть больше месяца, и прогнозы на то, кто станет победителем конкурса уже стабилизировались. К примеру, безоговорочное лидерство уже несколько месяцев принадлежит Швеции. Второе и третье место предположительно займут Австрия и Франция соответственно.
Стабилизировались также позиции Украины в рейтингах потенциальных победителей - уже месяц группа Ziferblat, которая представит страну на конкурсе, держится в десятке лучших; последние две недели - на 10 месте.
Главными конкурентами Украины на Евровидении-2025 остаются Албания и Бельгия. Однако на этой неделе к ним присоединилась Эстония.
Эстония участвует в Евровидении с 1993 года. На ее счету одна победа (2001 год). Худший результат Эстонии на конкурсе - 18-е (последнее) место в полуфинале 2016-го года.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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