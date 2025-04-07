Евровидение-2025: за месяц до конкурса у Украины появился новый конкурент

Ziferblat продолжает закрепляться на своей позиции.

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Евровидение-2025 - на каком месте Ziferblat за месяц до конкурса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

Ziferblat сохранил свое место в топ-10

Конкуренция с другими странами растет

До начала Евровидения-2025 осталось чуть больше месяца, и прогнозы на то, кто станет победителем конкурса уже стабилизировались. К примеру, безоговорочное лидерство уже несколько месяцев принадлежит Швеции. Второе и третье место предположительно займут Австрия и Франция соответственно.

Стабилизировались также позиции Украины в рейтингах потенциальных победителей - уже месяц группа Ziferblat, которая представит страну на конкурсе, держится в десятке лучших; последние две недели - на 10 месте.

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Главными конкурентами Украины на Евровидении-2025 остаются Албания и Бельгия. Однако на этой неделе к ним присоединилась Эстония.

Евровидение-2025 - на каком месте Ziferblat за месяц до конкурса / eurovisionworld.com

Эстония участвует в Евровидении с 1993 года. На ее счету одна победа (2001 год). Худший результат Эстонии на конкурсе - 18-е (последнее) место в полуфинале 2016-го года.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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