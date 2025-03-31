Евровидение-2025: какое место займет Украина в первом полуфинале

Кратко:
- Украина закрепилась в топ-10 потенциальных лидеров
- Среди вероятных победителей первого полуфинала Ziferblat в топ-5
Евровидение-2025 стремительно приближается к своем началу - уже 13 мая в Базеле, Швейцария, стартует первый полуфинал музыкального конкурса. В нем под номером 5 примут участие артисты из Украины - группа Ziferblat.
Уже несколько недель Украина держится в десятке потенциальных победителей по версии букмекеров. Оптимистичный прогноз омрачается твердыми позициями Бельгии и Албании, которые сейчас являются главными конкурентами Украины на Евровидении-2025.
Безусловным лидером уже больше месяца считается Швеция - страна, на счету которой наибольшее количество побед в Евровидении. В топ-3 также входят Австрия (2 победы) и Франция (5 побед).
Стоит отметить, что в прогнозах результатов первого полуфинала Евровидения-2025 Ziferblat на данный момент занимают 4 место. Это значит, что группа, вероятно, попадет в финал Евровидения и подтвердит рекорд Украины на конкурсе - наша страна является единственным конкурсантом, который за всю историю своего участия в Евровидении всегда попадал в финал.
Шансы Украины на Евровидении-2025 войти в топ-10 по итогам финала составляют 53%. Тут конкуренцию нашей стране составляет Финляндия, но тройка лидеров остается неизменной - Швеция, Австрия и Франция.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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