Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом

В течение ближайших двух недель мы увидим активную дипломатическую игру - интенсивную торговлю, а иногда и агрессивную, считает эксперт.

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Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины против большинства стран мира / Коллаж Главред

2 апреля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении пошлины на весь импорт в США из всех стран мира. В около 60 стран ввели дополнительные тарифы, которые в зависимости от стран достигают 50%.

В интервью Главреду финансовый аналитик Виталий Шапран рассказал, почему на самом деле Трамп пошел на развязывание торговой войны, какие механизмы давления на Евросоюз и Китай будут применять Штаты и почему США не включили в список Россию и Беларусь.

На чем, по вашему мнению, основываются тарифы в отношении той или иной страны? Ведь мы видим, что цифры довольно существенно отличаются.

Это сложный вопрос, поскольку на самом деле нужно погружаться в причины такого поведения. И, честно говоря, мне очень не нравится, когда даже некоторые представители нашей власти намекают, что президент Соединенных Штатов проводит какую-то глупую политику. Конечно, это не так, и за этим стоят серьезные, взвешенные дискуссии экономистов.

Часть его советников, которые уже сейчас приступили к своей работе, еще в ноябре 2024 года опубликовали свое видение этой проблемы. То, что их никто не читал - это другой вопрос. Но давайте начнем с основ, ведь без понимания мотивов Соединенных Штатов комментировать этот вопрос - верх непрофессионализма.

Основной мотив заключается в том, что с 1960-1962 годов в Соединенных Штатах наблюдается хронический дефицит торгового баланса. Не платежного, а именно торгового баланса, по которому учитывается экспорт и импорт. В США импорт товаров постоянно превышает экспорт. До 1980-х годов эта ситуация не очень влияла на промышленность страны, но с появлением на мировой арене Китая, Южной Кореи и других развивающихся стран, в США запустился процесс деиндустриализации.

В США уровень занятости населения в промышленности упал до 10% / Скриншот

Если посмотреть на графики, то видно, что уровень занятости населения в промышленности упал до 10%. Это почти катастрофа для индустрии, и им нужно что-то с этим делать. Этот эффект, который наблюдается еще с 1960 года, открыл бельгийский ученый, проживавший в США. Он умер в 1990-х, но еще в 1970-х предсказал такую ситуацию. Этот феномен назвали "парадоксом Триффина".

Парадокс Триффина заключается в том, что США всегда будут иметь отрицательное сальдо торгового баланса из-за высокого спроса на доллар США как резервную валюту со стороны центральных банков. Мне эта проблематика хорошо знакома, ведь в прошлом я работал, а затем был членом Совета Национального банка Украины. Это была часть моей работы, и я изучал эти вопросы. Вообще, парадокс Триффина малоизвестен даже среди ученых, которые не занимаются монетарной проблематикой, но именно он является основой такого поведения США и определяет их мотивы.

Если сравнить распределение мирового ВВП в 1962 году и в прошлом году, то видно, что доля США в мировом ВВП снизилась с 40% до 20%. За последние два-три года она немного подросла до 25%, но несущественно. Именно поэтому США ищут возможности пересмотреть торговые условия, чтобы выровнять свой торговый баланс. Если они ничего не будут делать, как это было при Джо Байдене, то постепенно их роль в мировой экономике могут взять на себя Китай или Европейский Союз как конкуренты.

Около 50-60%, а возможно, и больше, долларов хранится центральными банками мира как международные резервы. В том числе и Национальный банк Украины хранит их в долларах или в ценных бумагах, номинированных в долларах, и так далее.

Смотрите видео интервью Главреду Виталия Шапрана о тарифной войне Трампа:

Кроме того, основные сырьевые рынки, такие как нефть, зерно, кукуруза, хлопок и другие, преимущественно котируются в долларах США. Даже золото, как наиболее ликвидный металл, обычно продается в долларах.

США не хотят потерять это преимущество и одновременно стремятся, чтобы их торговый баланс, если не стал положительным, то по крайней мере его отрицательное сальдо значительно уменьшилось до нуля. Также они хотят вернуть промышленных инвесторов в Соединенные Штаты. Вашингтон ставит своим торговым партнерам условия по переносу производства в США, чтобы американцы получали рабочие места и производили не только сырье, но и готовую продукцию.

Этот процесс начался еще в первый президентский срок Трампа. Стоит отметить, что демократы также поддержали эту политику, и Байден не только не свернул ее, но и продолжил. Были приняты три ключевых закона, которые логично продолжают подход Трампа.

Помните, как у нас когда-то принимали закон "Покупай украинское" и дискутировали, что так нельзя. Так вот в 2022 или 2023 году был принят закон, который в народе называют "Покупай американское". Он предусматривает локализацию производства: 75% товаров, которые закупает правительство США, должны производиться непосредственно в Соединенных Штатах. Также принят закон о производстве чипов и так далее. И если проанализировать его риторику и то, что Трамп делал в экономическом плане за последние три-четыре недели, то увидите, что он не хотел начинать эту войну так громогласно. Они пытались постепенно решить вопрос отдельно с каждым партнером.

Например, они то вводили, то отменяли тарифы против Мексики и Канады. Вы же помните, как это было? Утром все просыпаются и говорят: "Ой, страшное!", а потом - раз, и решение меняется.

Задача Трампа состоит не в том, чтобы просто обложить страны высокими пошлинами. Основная цель - заставить их сесть за стол переговоров. И он пытался делать это с каждой страной отдельно, что было довольно разумной стратегией. Однако в США менее чем через год состоятся выборы в Сенат, и ему необходимо их выиграть. У него не так много времени для таких глобальных игрищ. Поэтому, как по мне, было принято решение ускорить этот процесс. Он пошел ва-банк, и торговую войну объявили сразу всем.

Причем, он поделил страны, как вы правильно сказали: кому-то установлена пошлина 50%, а кому-то, как Украине, - 10%. Это классическая стратегия "разделяй и властвуй", которую он активно использует.

И к тем странам, к которым он не имеет претензий или видит определенные обстоятельства, например, в Украине идет война, или же мы покупаем в Соединенных Штатах товаров на 3 миллиарда долларов, а экспортируем меньше чем на 1 миллиард, - такие страны он не трогал. Так же он не задел Британию, однако Евросоюзу досталось.

Далее он будет сажать партнеров за стол переговоров и пытаться сначала переписать торговые правила, чтобы выровнять торговый баланс США. Если ему это не удастся, поскольку, например, Евросоюз уже заявил, что ответит зеркальными мерами, то ситуация обострится.

Но в экономике нет места для простого принципа "око за око", как на базаре: "Вы нам так - а мы вам так". Это уже признак непрофессионализма. Честно говоря, я разочарован риторикой Евросоюза, потому что если все начнут вводить пошлины в ответ на действия Трампа, мы получим охлаждение мировой экономики.

Если, например, ВВП Соединенных Штатов упадет на 1%, то на сколько процентов уменьшится ВВП Китая? Как это повлияет на глобальный рынок? Все это прекрасно понимают, но сейчас острая фаза торговли, когда ясно, что глобальная торговая война была объявлена с целью заставить всех сесть за стол переговоров.

Однако в этом процессе уже появились игроки, которые хотят что-то дополнительно выторговать у Дональда Фредовича, но я думаю, что у них ничего не получится. Потому что, анализируя переписку аналитиков, которая была еще до победы Трампа, а также дискуссии на Fox News (которые находятся в открытом доступе и не являются секретной информацией), можно увидеть, что у США есть много инструментов для принуждения торговых партнеров к тем условиям, которые им выгодны.

Например, если отрабатывается эффект парадокса Триффина, то США аргументируют свою позицию перед торговыми партнерами так: "Вы хотите получать от нас доллары США, хранить их в своих центральных банках и использовать как резервную валюту, но не хотите за это ничего платить". Чтобы обеспечить вас этими долларами, казначейство США сегодня занимает из-за борьбы Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией сегодня привлекает средства под 4,5-5% годовых. В украинских банках нет таких депозитных ставок, как те, по которым ФРС занимает на 10 лет.

Поэтому вполне справедливый вопрос: почему США должны обеспечивать спрос на резервную валюту за свой счет? Кто за это будет платить? Вы хотите пользоваться долларом? Тогда давайте все вместе вложимся в этот глобальный финансовый инструмент, если он вас устраивает как мировая валюта. Он не устраивает Россию или Китай, но это не имеет значения, потому что их доля в мировой торговле, особенно в случае России, незначительна. Фактически Россия имеет микроскопическую экономику в глобальном масштабе.

Итак, есть несколько возможных сценариев развития событий. Если основные игроки - Соединенные Штаты, Европейский Союз, большая часть стран БРИКС, и особенно Китай - не договорятся и начнут торговую войну, мы почувствуем это на себе. Снизится спрос на металлургическую продукцию. Ее доля в нашей экономике сейчас не очень велика, но мы можем почувствовать последствия, например, из-за падения спроса на продовольствие или снижения цен на зерно. Цены на продовольствие, правда, не падают так резко, как цены на металлы, ведь население не уменьшается - все хотят есть. Поэтому спрос на эту продукцию не провалится критически.

Наш рынок будет более защищенным, но для Европейского Союза последствия могут быть фатальными. Тем более, что экономики разных стран ЕС - Финляндии, Польши, Испании - очень отличаются. Кому-то эта торговая война может принести выгоду, а для кого-то будет означать рост дефицита. Однако я не прогнозирую, что этот шаг США приведет к глобальной экономической катастрофе.

Такой сценарий возможен, но не обязателен. Я считаю, что всем хватит ума сесть за стол переговоров и договориться. Для этого уже создано несколько интересных инструментов. Один из них - введение принудительных комиссий для центральных банков, владеющих казначейскими обязательствами США.

Даже озвучивалась цифра 2%, хотя это кажется завышенным показателем. Если центральный банк будет предъявлять эти бумаги для погашения, с него могут удерживать 2% комиссии при выплате из казначейства.

Второй инструмент (и он уже даже работает) - принуждение торговых партнеров инвестировать в США. Если просмотреть новостные ленты Bloomberg или Reuters, можно увидеть, что Саудовская Аравия обязалась инвестировать 1 триллион долларов в США, а следом Объединенные Арабские Эмираты пообещали вложить 1,2 триллиона. Это уже похоже на аукцион. Правда, эти суммы распределены на 10 лет и не будут одномоментным вливанием.

Также тайваньская компания TSMC, которая производит микросхемы, еще во времена Байдена, благодаря программам поддержки производства, построила завод в США. Недавно она объявила о дополнительных инвестициях в производство в размере 200 миллиардов долларов.

То есть есть определенный тренд: страны, которые объявили об инвестициях в США, избегают высоких тарифов. Хотя есть исключения - некоторые центральные банки приобрели большое количество казначейских обязательств, поэтому против них все-таки применяют повышенные тарифы. Фактически их сажают за стол переговоров и спрашивают: "Что вы готовы сделать для того, чтобы доллар оставался мировой валютой?"

Третий инструмент - выборочный дефолт. Я не хочу, чтобы это прозвучало как "США готовят дефолт", потому что ваши коллеги сразу поднимут панику. На самом деле ничего такого не готовят - это скорее предмет обсуждения на уровне слухов.

Вероятно, США просто демонстрируют партнерам различные варианты развития событий: "Если вы не хотите садиться за переговоры - у нас есть один инструмент. Если вам не нравится - вот вам еще один. Если вы вообще ничего не хотите - тогда мы сделаем вот так". Это своеобразный стиль ведения переговоров, к которому нужно привыкать.

Он похож на то, как работают строители или риелторы: сначала обсуждают разные варианты, а потом находят компромисс. Только в этом случае речь идет о глобальной экономике. Поэтому не стоит волноваться по этому поводу.

Если переговоры "тройки" состоятся, то другим странам просто ничего не останется, кроме как присоединиться. Россию, Бразилию или Мексику в этих вопросах никто и спрашивать не будет, а вот Европейский Союз, Китай и Соединенные Штаты - этот треугольник имеет решающее значение. Если они договорятся и введут соответствующие меры, то остальные страны будут вынуждены подстраиваться, поскольку их доля в мировой торговле незначительна. Конечно, Канада или Мексика могут попытаться принять определенные меры в ответ, но это не будет для них конструктивным в долгосрочной перспективе. Скорее всего, это лишь приведет к тому, что экспортно-импортные потоки США переориентируются на более удобных и выгодных для них торговых партнеров, чем те же Канада или Мексика, если они полезут в бутылку.

То есть, я правильно понимаю, что вопрос возможного отзыва этого указа до сих пор остается "на столе"? И в случае переговоров возможно повторение ситуации, как с Канадой и Мексикой?

Я надеюсь, что именно так и будет, ведь если этого не произойдет, то весь наш европейский регион, и я сейчас имею в виду не только Украину, но и Польшу, Словакию, Венгрию и наших добрых соседей, особенно Германию (потому что она имеет высокую зависимость ВВР от экспорта), может почувствовать серьезные последствия. Если вопрос не будет урегулирован, может начаться глобальный кризис, который в первую очередь ударит по таким странам, как Германия.

Они заинтересованы в том, чтобы этого не произошло, и я надеюсь, что компромисс будет достигнут. Если же нет, то да, произойдет экономическое охлаждение, и оно неизбежно затронет Китай, где уже накопилось немало внутренних проблем. Качество банковских активов в Китае остается низким, а Народный банк Китая регулярно проводит систематические вливания в промышленность через механизм дешевого рефинансирования.

Тем не менее, из-за того, что основная поддержка идёт именно через кредитный рынок, качество активов там очень слабое. Китай уже давно не сталкивался с таким сценарием, когда падение ВВП вызывает снижение деловой активности, которое, в свою очередь, может превратиться в кредитный кризис. Этот механизм для Китая крайне опасен, и они, безусловно, это осознают, поэтому будут готовы к переговорам.

Вопрос лишь в условиях. В течение ближайших двух недель, возможно, даже меньшего срока, мы увидим активную дипломатическую игру - интенсивную торговлю, а иногда и агрессивную.

Мы же видим, как Трамп вел себя, например, с Зеленским - то он "хороший", то "плохой", то он не в костюме, то пусть приезжает. Но к такой манере просто надо привыкнуть. В конце концов, не так важно, что говорит Трамп, важно, что он делает и какие тарифы выставляет. Пока видно, что он любит Украину, ведь 10% - это не самый большой тариф.

Кстати, относительно Украины. Было заявление министра экономики о том, что 10-процентные пошлины не сильно повлияют на отечественную экономику. Согласны ли вы с такой оценкой? Какие ваши прогнозы?

Я думаю, что министр экономики прав, потому что Украина не играет значительной роли в демонтаже Бреттон-Вудской валютной системы. В кулуарах в США новый этап глобальных договоренностей уже называют в честь имения Трампа - "валютная система Мар-а-Лаго".

Даже если бы эти тарифы действительно затрагивали Украину, я не советовал бы нашим чиновникам активно их критиковать, поскольку республиканцы в США более жесткие в переговорах, и такая критика может привести к недоразумениям.

Я не имею официального статуса, поэтому могу говорить открыто. Поэтому обратимся к цифрам. За 2024 год Украина экспортировала в США товары и услуги на 874 млн долларов, из которых 42% пришлись на чугун. Исходя из данных, я предполагаю, что основным экспортером является бывшая "Криворожсталь" (сейчас - ArcelorMittal), которая поставляет чугун своим подразделениям в США. Для глобальных корпораций это нормальная практика. Существуют более сложные и высокотехнологичные процессы выплавки стали, обеспечивающие более высокое качество, в частности для производства оружия и тому подобное. Они требуют специального оборудования для обработки и изготовления. Поэтому такие компании закупают в Украине полуфабрикат - чугун (не руду), который затем используют для производства стали в Соединенных Штатах.

То есть, частично это может быть даже внутренний оборот корпорации - они просто поставляют продукцию своим подразделениям в Соединенных Штатах. Кроме того, в 2022 году они продали часть своего бизнеса компании Cleveland Cliffs и перенесли производство в штаты Индиана и Чикаго.

Возможно, они также поставляют продукцию своим партнерам. Введение 10% пошлины на чугун не окажет значительного влияния, ведь его стоимость значительно ниже стоимости стали. Да, компаниям придется платить пошлину, что уменьшит их прибыль, но это вряд ли заставит их отказаться от собственной продукции, которую они поставляют своим подразделениям или проверенным партнерам в США. Это невозможно.

Таким образом, можно считать, что 42% украинского экспорта в США защищено. Если посмотреть шире, то весь экспорт Украины в США в 2024 году составил лишь 2% от общего экспорта. То есть из 42 миллиардов долларов экспорта только 2% пришлось на США. В таком случае, какими могут быть последствия введения этих тарифов? Да, это не совсем удобно для некоторых производителей, в частности ArcelorMittal. Но задумайтесь, кто является владельцем ArcelorMittal? Это гражданин Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран.

Фактически, инвестиционные фонды вкладывают средства в Mittal Steel, так что это не является настолько серьезной проблемой, из-за которой стоит прилагать значительные усилия или раздражать новую администрацию Белого дома, пытаясь отменить пошлину.

Однако сейчас, когда продолжаются обсуждения соглашения по полезным ископаемым, можно было бы сделать сильный торговый ход. Например, на переговорах заявить: "Вы хотите добывать полезные ископаемые в Украине, а при этом вводите пошлину? Это неправильно. Давайте в соглашении предусмотрим нулевую пошлину для всех украинских товаров на период действия этого соглашения."

Такое решение вполне реально и вряд ли повлияет на курс национальной валюты, как некоторые информационные агентства уже заявили. Наоборот, оно дает нам дополнительные аргументы в переговорах по ресурсному соглашению. Ведь это соглашение значительно важнее для экономики Украины и имеет стратегическое значение для страны.

Сейчас предложен не очень выгодный вариант соглашения, но этот фактор позволяет нам обратиться к администрации США с логическим вопросами. Это даст возможность начать новый этап переговоров, в рамках которого можно смягчить условия соглашения для Украины. Такая позиция является проукраинской и выгодной. Я считаю, что президент, Офис Президента и Кабмин более-менее ее отстаивают и не подписывают все, что предлагают. Но фактор тарифов можно использовать нам на пользу.

Что обещал Трамп / Инфографика Главред

Многие заметили, что не были введены пошлины против России и Беларуси. Вы сказали, что, в принципе, еслиРоссия составляет небольшой процент в мировой экономике по торговле. А вот есть ли у вас информация о том, чем именно Соединенные Штаты все-таки торгуют с Россией и Беларусью? Ведь, по данным медиа, на 3,5 миллиарда долларов все-таки есть определенная торговля. Почему против них пошлины не ввели?

Потому что, во-первых, их ожидают "адские пошлины" - под это готовится отдельный закон. Во-вторых, в торговом обороте России существенную долю занимают такие материалы, как титан и другие специфические материалы, которые не для широкого потребления. К тому же, у РФ с США есть сотрудничество в космической отрасли. Однако это не идет по товарному счету, а в основном в виде услуг. И это все продолжается, они не законсервированы и имеют совместные полеты в космос и так далее. Они эксплуатируют МКС вместе.

Они хотят вести переговоры о снятии санкций. Но мы видим, что республиканцы и демократы в Конгрессе уже имеют совместный законопроект, который предусматривает введение санкций против тех стран, которые помогают России торговать нефтью. И, как вы понимаете, это не случайно. Мировые медиа, такие как Bloomberg и Reuters, уже даже вычислили индийских миллиардеров, которые нажились на торговле российской нефтью. Это все не случайные отчеты, я в этом абсолютно уверен, потому что информация об этом была конфиденциальной, и эта утечка информации произошла.

Я думаю, что России четко дали понять: если они будут продолжать в том же духе, то риторика Дональда Фредовича станет жестче, и впоследствии рухнет вся нефтяная страна.

Мы с вами обсуждали, что им оставалось несколько месяцев, три-шесть месяцев, чтобы в РФ закончились деньги. Они уже закончились в начале марта - в первых числах они объявили, что не могут закрыть квартал, поэтому занимают еще 2 триллиона рублей через ОВЗ и Министерство финансов.

То есть тот же шаг, что они сделали в конце декабря, они были вынуждены повторить в марте. Это фактически означает, что они еще напечатали минимум 2 триллиона рублей и ввели их в систему.

Если вы посмотрите на цены на нефть, то они падают. Нефть, кажется, уже упала ниже 70 долларов за баррель. Потому что когда происходит эскалация торговой войны и прогнозируется глобальный торговый конфликт, то автоматически цены на такое сырье, как нефть будут снижаться и очень сильно. Просто для эксперимента можно попробовать найти котировки цены на нефть марки Urals не за февраль, а начиная с марта, не на специальных ресурсах, типа Аргуса, а просто в сети. Россияне полностью прекратили публикацию всех данных и, по моей информации, в первой половине марта цены на Urals были где-то в районе 56-57 долларов за баррель в российских портах. Причем на юге экспортные цены были на доллар выше, чем на севере.

Поэтому я думаю, что США не спешили с тарифами, потому что есть много факторов, которые могут повлиять на российскую экономику и повредить переговорам. Когда Путин начинал строить из себя большого цабе, цены на нефть были около 60 долларов. Потом их снизили настолько сильно, что цены ушли ниже 60 долларов. Это, напомню, есть цена за пределами прайс-кэпа G7 на российскую нефть. Это санкции.

То есть, без всяких усилий, нефть ушла ниже этого прайс-кэпа, чего долго достигал Байден, и чего не смог достичь Трамп из-за санкций, договоренности с Саудовской Аравией и ОПЕК+. Они добились снижения цен (хотя сейчас цены снижаются под влиянием новостей), а они добились снижения цен на Urals.

Они закрыли те рынки, куда традиционно поставляла нефть Россия, и это сделали за счет Саудовской Аравии. Я думаю, что даже место переговоров с россиянами было выбрано не случайно. Они показывают наглядно, какие у них отношения с саудитами и чем это может для них закончиться.

И я думаю, что россияне должны пойти на условия Соединенных Штатов, особенно если этот сценарий будет развиваться негативно, когда мы станем свидетелями развертывания первой мировой тарифной войны. В такой ситуации я не исключаю, что Brent может упасть до 50$ за баррель. Тогда российская нефть будет стоить 40$, а это уже ниже себестоимости. Им будет дешевле просто сливать ее где-то в Сибири, ведь консервирование скважин - это дорого, а расконсервация - еще дороже. Но они не экономят свою природу, не берегут ее, просто будут выливать нефть под открытым небом - и все.

Поэтому, чтобы такого не произошло, они должны также идти на переговоры. Но здесь есть интересный вопрос: захочет ли новая администрация Белого дома вообще разговаривать с Россией о смягчении санкций, если она играет в глобальные экономические игры и снижает не только цену на Urals, но и на Brent, WTI и другие мировые сорта нефти? То есть на те, которые имеют большие объемы торгов и на основе которых происходит ценообразование.

Для США российский вопрос сейчас может быть второстепенным, а возможно, даже и третьестепенным, к сожалению, для нас. Они могут просто не принимать во внимание, что думает Россия по этому поводу. Хотя США повторяют, что конфликт надо останавливать, но мы знаем, что их экономические мотивы для них - превыше всего. А политические вопросы, тем более те, что далеко от их территории, имеют для них меньший приоритет.

Поэтому нам нужно внимательно следить, чтобы не упустить тот момент, когда Путин будет наиболее уязвимым. А это может произойти уже в ближайшие месяцы. Признаки экономического кризиса в России уже заметны: зафиксированы задержки зарплат в Хакасии учителям, медикам. Это первые сигналы дефолта государственных финансов.

В феврале вышел разгромный отчет правительства Камчатки, где они заявили, что не знают, где брать деньги. Кузбасс официально обратился с просьбой списать долги, потому что регион просто не выдерживает финансовой нагрузки из-за закрытия шахт. Кризис начинается с регионов, и он уже разворачивается - это не просто прогнозы. И поэтому падение цен на нефть может очень сильно оживить мирный процесс.

Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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