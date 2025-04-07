Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

Вы узнаете:
- Сколько будут стоить кулич и мясо на Пасху 2025 - эксперты дали ответ
- Какой кулич дешевле - домашний или магазинный
В 2025 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек составит 1663 грн, что на 17% дороже, чем в прошлом году. Такие подсчеты обнародовал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.
По его словам, стоимость основной составляющей пасхальной корзины - кулича домашней выпечки по традиционному рецепту составит 232,96 грн за 1 кг, что на 29,6% превышает стоимость прошлогоднего кулича (179,80 грн).
"Такое ощутимое подорожание символа нашей Пасхи обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+47,1%), масло сливочное (+37,8%), молоко (+15,5%), мука (+62,4%) и сахар (+16,8%). Относительно незначительному подорожанию подверглись дрожжи (+8,7 %) и изюм (12,2 %)", - отметил Юрий Лупенко.
В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.
По расчетам ученых Института аграрной экономики, самыми дорогими в корзине остаются мясные продукты:
- буженина (0,5 кг) - 303 грн,
- домашняя колбаса (0,5 кг) - 212,5 грн,
- сало (0,5 кг) - до 123 грн.
Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за:
- твердый сыр (0,5 кг) - 287,5 грн,
- сливочное масло (0,5 кг) - 276,5 грн,
- мягкий сыр (0,5 кг) - 120 грн.
Другие составляющие корзины остаются относительно доступными: хрен (200 г) стоит в среднем 27,5 грн, а соль - около 7,5 грн. А в случае дополнения корзины овощами, фруктами и церковным вином (кагором), ее стоимость возрастет до 2009,76 грн - это на 21,7% больше, чем в прошлом году.
"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий - существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах. Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Поэтому большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов - кто-то на уменьшении количества продукта в корзине, другие - за счет отказа от более дорогой его части - домашней колбасы, буженины, твердого сыра, или же использования более дешевой продукции, а некоторые - ограничатся традиционными крашенками и паской, по крайней мере для освящения", - заявил Юрий Лупенко.
Цены на продукты в Украине - что известно
Как сообщал Главред, перед Пасхой украинцы столкнулись с ростом цен на сливочное масло. Согласно актуальным данным, наиболее заметно подорожало масло марки "Селянское" 72,5% (200 грамм).
Также в этом году продукты, которые нужны для выпекания кулича на Пасху, обойдутся украинцам на сумму, которая на 38,6% больше, чем в апреле прошлого года.
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