Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

Чтобы прочистить засор не понадобится ни вантуз, ни едкие химикаты.

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Как прочистить раковину на кухне / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Поможет ли прочистить трубы пищевая сода и уксус

Чем пробить сильный засор в раковине

Засоры в раковине всегда появляются в самый неподходящий момент. И совсем не факт, что в это время у вас дома будет магазинное средство для прочистки труб. Как же можно пробить засор в раковине, если вода не уходит?

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Лайфхак, как прочистить засор в раковине, опубликовало британское издание Еxpress.

Итак, если вы не хотите тратить деньги на сантехника, то избавиться от засора можно попытаться самостоятельно. В Интернете есть много советов о том, что решить проблему поможет обычная пищевая сода и уксус. Однако этот способ не всегда работает.

Существует еще один метод прочистки труб, о котором мало кто знает. Удалить очень сильный засор в трубе поможет кальцинированная сода. Это щелочное средство известно своей способностью расщеплять жир, масло и остатки пищи, которые являются наиболее распространенными типами засоров в канализации.

Поскольку такие засоры являются кислотными, кальцинированная сода прекрасно с ними справляется всего за несколько минут.

Таким образом, уксус и пищевая сода могут помочь прочистить небольшой засор, поскольку эти средства вызывают шипучую реакцию, но они вряд ли помогут справиться с жировым засором, который часто встречается в кухонной раковине. Если же применить кальцинированную соду, то она справится с жиром всего за 15 минут.

Как сделать средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Как прочистить раковину на кухне в домашних условиях

Все, что нужно сделать, это закипятить чайник и вылить горячую воду в сливное отверстие. Это поможет ослабить жирный засор.

Затем нужно вылить немного кальцинированной соды в раковину и оставить ее на 15 минут.

Когда время истекло, нужно еще раз закипятить чайник и вылить еще воды в раковину. Таким образом, у вас получится избавиться от всего мусора, который остался в раковине.

Ранее мы писали о том, как отбелить подушку за 10 минут даже без стиральной машинки. Для этого вам понадобится всего одно домашнее средство.

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