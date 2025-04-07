Сергей Дейнеко побывал в боевых подразделениях на востоке Украины (видео)

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Сергей Дейнеко побывал в боевых подразделениях на востоке Украины

Сергей Дейнеко совершил рабочую поездку к пограничникам, которые держат оборону на Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Он встретился с командирами, обсудил оперативную обстановку, действия врага и меры сдерживания.

Во время доклада командиры подразделений отметили, что враг активно наращивает расчеты БПЛА и основное внимание уделяет логистическим путям обеспечения.

Председатель ГПСУ осмотрел позиции, ознакомился с условиями службы военнослужащих и поблагодарил их за героизм и преданность долгу. Он отметил, что сегодня пограничник - это настоящий воин, который на передовой самоотверженно защищает независимость государства.

"Спасибо вам за службу, за героизм, за то, как вы отстаиваете наше государство. Мы сдерживаем врага уже четвертый год, и ваша роль в этом неоценима. Все может быть новым - и техника, и оружие, но героев таких, как вы, больше не будет. У вас две задачи - уничтожать врага и беречь себя", - подчеркнул глава Службы.

Он призвал военных беречь себя, побратимов и посестр, возвращаться живыми и невредимыми, ведь Украина нуждается в своих героях не меньше, чем в оружии:

"Нас должна объединять жажда жить - не умирать, а жить и восстанавливать. Побеждать их надо не только огнем, но и умом, опытом, иногда хитростью. Их командиры не жалеют своих, мы же бережем каждого нашего бойца!".

По словам Председателя Госпогранслужбы, боевые подразделения пограничников с каждым годом становятся сильнее и профессиональнее. Он также передал слова благодарности защитникам и защитницам от Президента Украины, Министра внутренних дел и от имени всего народа за то, что не ищут поводов оставить передовую.

"Вы - лучшие. Сегодня вас видит вся Украина и весь мир. Вами гордится народ. Вы держите позиции, как титаны. Спасибо за то, что, несмотря на потери и тяжелые бои, вы ежедневно делаете все возможное, чтобы приблизить победу", - отметил Дейнеко.

Он вручил военнослужащим награды и огнестрельное оружие - как символ доверия, поддержки и благодарности.

Пограничники продолжают ежедневно демонстрировать непоколебимость, профессионализм и силу духа, защищая государство в горячих точках фронта.

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