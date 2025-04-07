Трамп объявил торговую войну всем: аналитик назвал главную цель президента США

Глава Белого дома активно использует классическую стратегию "разделяй и властвуй".

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Зачем Трамп объявил торговую войну / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com, facebook.com/shapranv

Главные тезисы:

США применяют стратегию "разделяй и властвуй"

Трамп хочет усадить партнеров за стол переговоров

Глобальная экономическая катастрофа маловероятна

Президент США Дональд Трамп объявил торговую войну, чтобы впоследствии посадить партнеров за стол переговоров и попытаться сначала переписать торговые правила, чтобы выровнять торговый баланс США. Такое мнение в интервью Главреду озвучил финансовый аналитик Виталий Шапран.

По его словам, задача Трампа состоит не в том, чтобы просто обложить страны высокими пошлинами.

"Основная цель - заставить их сесть за стол переговоров. И он пытался делать это с каждой страной отдельно, что было довольно разумной стратегией. Однако в США менее чем через год состоятся выборы в Сенат, и ему необходимо их выиграть. У него не так много времени для таких глобальных игрищ. Поэтому, как по мне, было принято решение ускорить этот процесс. Он пошел ва-банк, и торговую войну объявили сразу всем", - сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что Трамп поделил страны: кому-то установлена пошлина 50%, а кому-то, как Украине, - 10%.

Страны, к которым Трамп не имеет претензий или видит определенные обстоятельства, он не трогал. В частности, президент США не задел Британию, однако Евросоюзу досталось.

"Это классическая стратегия "разделяй и властвуй", которую он активно использует", - объяснил Шапран.

"Далее он [Трамп] будет сажать партнеров за стол переговоров и пытаться сначала переписать торговые правила, чтобы выровнять торговый баланс США. Если ему это не удастся, поскольку, например, Евросоюз уже заявил, что ответит зеркальными мерами, то ситуация обострится", - считает аналитик.

Шапран считает, что в экономике нет места для простого принципа "око за око", так как он является признаком непрофессионализма. Если все страны начнут вводить пошлины в ответ на действия Трампа, то в результате мы получим охлаждение мировой экономики.Впрочем, по мнению аналитика, торговаться с Трампом не особо получится, ведь у США есть много инструментов для принуждения торговых партнеров к тем условиям, которые им выгодны. Например, если страны хотят использовать доллар как резервную валюту, то вполне справедливо, что за это нужно платить путем создания глобального финансового инструмента.

"Фактически их сажают за стол переговоров и спрашивают: "Что вы готовы сделать для того, чтобы доллар оставался мировой валютой?", - сказал он.

К чему может привести торговая война

Шапран предположил, что существуют несколько возможных сценариев развития событий.

По его словам, если основные игроки - Соединенные Штаты, Европейский Союз, большая часть стран БРИКС, и особенно Китай - не договорятся и начнут торговую войну, мы почувствуем это на себе.

"Снизится спрос на металлургическую продукцию. Ее доля в нашей экономике сейчас не очень велика, но мы можем почувствовать последствия, например, из-за падения спроса на продовольствие или снижения цен на зерно. Цены на продовольствие, правда, не падают так резко, как цены на металлы, ведь население не уменьшается - все хотят есть. Поэтому спрос на эту продукцию не провалится критически. Наш рынок будет более защищенным, но для Европейского Союза последствия могут быть фатальными", - объяснил он.

При этом некоторым странам торговая война может принести выгоду, а для кого-то будет означать рост дефицита.

"Однако я не прогнозирую, что этот шаг США приведет к глобальной экономической катастрофе. Такой сценарий возможен, но не обязателен. Я считаю, что всем хватит ума сесть за стол переговоров и договориться", - добавил аналитик.

Шапран объяснил, что у США своеобразный стиль ведения переговоров, к которому нужно привыкать.

"Он похож на то, как работают строители или риелторы: сначала обсуждают разные варианты, а потом находят компромисс. Только в этом случае речь идет о глобальной экономике. Поэтому не стоит волноваться по этому поводу", - сказал он.

Если переговоры между основными игроками (Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китай) состоятся, то другим странам просто ничего не останется, кроме как присоединиться.

"Конечно, Канада или Мексика могут попытаться принять определенные меры в ответ, но это не будет для них конструктивным в долгосрочной перспективе. Скорее всего, это лишь приведет к тому, что экспортно-импортные потоки США переориентируются на более удобных и выгодных для них торговых партнеров, чем те же Канада или Мексика, если они полезут в бутылку", - резюмировал аналитик.

Смотрите видео - Интервью Виталия Шапрана о тарифной войне Трампа:

Тарифная война США - что известно

2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин, назвав эту дату "Днем освобождения". По его словам, указ представляет собой декларацию экономической независимости. Наибольшие пошлины введены на товары из Камбоджи (49%), Лаоса (48%) и Мадагаскара (47%). Пошлины для Евросоюза составляют 20%, для Китая — 34%, для Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран, но России в нем нет.

Как писал Главред, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт заявил, что президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России, так как сейчас продолжаются со страной переговоры по завершению войны в Украине.

3 апреля стало известно, что введенные Трампом пошлины больно ударили по фондовому рынку США.

Кроме того, новые пошлины Трампа обвалили мировые рынки, подняв золото до рекордного максимума.

В то же время Трамп не отказывается от таможенной политики. Он сравнил новые тарифы с "лекарствами".

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One американский лидер отметил, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег" за отмену новых пошлин.

Глава Белого дома отметил, что его не беспокоят потери рынка, которые уже "уничтожили" почти 6 триллионов долларов стоимости акций США.

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Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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