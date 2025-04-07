Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Трамп объявил торговую войну всем: аналитик назвал главную цель президента США

Анна Ярославская
7 апреля 2025, 11:37
166
Глава Белого дома активно использует классическую стратегию "разделяй и властвуй".
Виталий Шапран, Дональд Трамп
Зачем Трамп объявил торговую войну / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com, facebook.com/shapranv

Главные тезисы:

  • США применяют стратегию "разделяй и властвуй"
  • Трамп хочет усадить партнеров за стол переговоров
  • Глобальная экономическая катастрофа маловероятна

Президент США Дональд Трамп объявил торговую войну, чтобы впоследствии посадить партнеров за стол переговоров и попытаться сначала переписать торговые правила, чтобы выровнять торговый баланс США. Такое мнение в интервью Главреду озвучил финансовый аналитик Виталий Шапран.

По его словам, задача Трампа состоит не в том, чтобы просто обложить страны высокими пошлинами.

"Основная цель - заставить их сесть за стол переговоров. И он пытался делать это с каждой страной отдельно, что было довольно разумной стратегией. Однако в США менее чем через год состоятся выборы в Сенат, и ему необходимо их выиграть. У него не так много времени для таких глобальных игрищ. Поэтому, как по мне, было принято решение ускорить этот процесс. Он пошел ва-банк, и торговую войну объявили сразу всем", - сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что Трамп поделил страны: кому-то установлена пошлина 50%, а кому-то, как Украине, - 10%.

Страны, к которым Трамп не имеет претензий или видит определенные обстоятельства, он не трогал. В частности, президент США не задел Британию, однако Евросоюзу досталось.

"Это классическая стратегия "разделяй и властвуй", которую он активно использует", - объяснил Шапран.

"Далее он [Трамп] будет сажать партнеров за стол переговоров и пытаться сначала переписать торговые правила, чтобы выровнять торговый баланс США. Если ему это не удастся, поскольку, например, Евросоюз уже заявил, что ответит зеркальными мерами, то ситуация обострится", - считает аналитик.

Шапран считает, что в экономике нет места для простого принципа "око за око", так как он является признаком непрофессионализма. Если все страны начнут вводить пошлины в ответ на действия Трампа, то в результате мы получим охлаждение мировой экономики.Впрочем, по мнению аналитика, торговаться с Трампом не особо получится, ведь у США есть много инструментов для принуждения торговых партнеров к тем условиям, которые им выгодны. Например, если страны хотят использовать доллар как резервную валюту, то вполне справедливо, что за это нужно платить путем создания глобального финансового инструмента.

"Фактически их сажают за стол переговоров и спрашивают: "Что вы готовы сделать для того, чтобы доллар оставался мировой валютой?", - сказал он.

К чему может привести торговая война

Шапран предположил, что существуют несколько возможных сценариев развития событий.

По его словам, если основные игроки - Соединенные Штаты, Европейский Союз, большая часть стран БРИКС, и особенно Китай - не договорятся и начнут торговую войну, мы почувствуем это на себе.

"Снизится спрос на металлургическую продукцию. Ее доля в нашей экономике сейчас не очень велика, но мы можем почувствовать последствия, например, из-за падения спроса на продовольствие или снижения цен на зерно. Цены на продовольствие, правда, не падают так резко, как цены на металлы, ведь население не уменьшается - все хотят есть. Поэтому спрос на эту продукцию не провалится критически. Наш рынок будет более защищенным, но для Европейского Союза последствия могут быть фатальными", - объяснил он.

При этом некоторым странам торговая война может принести выгоду, а для кого-то будет означать рост дефицита.

"Однако я не прогнозирую, что этот шаг США приведет к глобальной экономической катастрофе. Такой сценарий возможен, но не обязателен. Я считаю, что всем хватит ума сесть за стол переговоров и договориться", - добавил аналитик.

Шапран объяснил, что у США своеобразный стиль ведения переговоров, к которому нужно привыкать.

"Он похож на то, как работают строители или риелторы: сначала обсуждают разные варианты, а потом находят компромисс. Только в этом случае речь идет о глобальной экономике. Поэтому не стоит волноваться по этому поводу", - сказал он.

Если переговоры между основными игроками (Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китай) состоятся, то другим странам просто ничего не останется, кроме как присоединиться.

"Конечно, Канада или Мексика могут попытаться принять определенные меры в ответ, но это не будет для них конструктивным в долгосрочной перспективе. Скорее всего, это лишь приведет к тому, что экспортно-импортные потоки США переориентируются на более удобных и выгодных для них торговых партнеров, чем те же Канада или Мексика, если они полезут в бутылку", - резюмировал аналитик.

Смотрите видео - Интервью Виталия Шапрана о тарифной войне Трампа:

Тарифная война США - что известно

2 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин, назвав эту дату "Днем освобождения". По его словам, указ представляет собой декларацию экономической независимости. Наибольшие пошлины введены на товары из Камбоджи (49%), Лаоса (48%) и Мадагаскара (47%). Пошлины для Евросоюза составляют 20%, для Китая — 34%, для Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран, но России в нем нет.

Как писал Главред, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт заявил, что президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России, так как сейчас продолжаются со страной переговоры по завершению войны в Украине.

3 апреля стало известно, что введенные Трампом пошлины больно ударили по фондовому рынку США.

Кроме того, новые пошлины Трампа обвалили мировые рынки, подняв золото до рекордного максимума.

В то же время Трамп не отказывается от таможенной политики. Он сравнил новые тарифы с "лекарствами".

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One американский лидер отметил, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег" за отмену новых пошлин.

Глава Белого дома отметил, что его не беспокоят потери рынка, которые уже "уничтожили" почти 6 триллионов долларов стоимости акций США.

Другие новости:

Кто такой Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Виталий Шапран торговая война США
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:25Украина
Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

11:54Мир
Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

11:25Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Последние новости

13:25

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:18

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

12:50

Куда спряталась собака: найдите животное в комнате за 5 секунд

12:46

Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

12:44

Сергей Дейнеко побывал в боевых подразделениях на востоке Украины (видео)

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
12:34

Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 минуты: опытная хозяйка поделилась средством

12:28

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

12:28

Евровидение-2025: за месяц до конкурса у Украины появился новый конкурент

12:20

Как спасти увядающие цветы: простой садовый трюк реанимирует растение за 2 дня

Реклама
12:18

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

11:54

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

11:50

"Ушла именно поэтому": куда пропала молчунья Стоцкая и как она сейчас живет

11:37

Трамп объявил торговую войну всем: аналитик назвал главную цель президента США

11:34

Украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет: какая причина

11:34

Что посеять в апреле на рассаду: список овощей и цветов

11:25

Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

11:02

Трамп снисходителен к Путину: политолог назвал главный страх президента США

10:56

Китайский гороскоп на завтра 8 апреля: Змеям - лень, Собакам - злость

10:53

Ежемесячная доплата в 2000 гривен для педагогов: кто и где сможет ее получить

10:33

3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены к 10 апреля

Реклама
10:31

"Это унизительно": 80-летнего актера "Игры в кальмара" осудили за домогательства

10:30

Гороскоп на завтра 8 апреля: Весам - крупная сумма денег, Рыбам - удача

10:26

Загадочные смерти, духи прошлого и мистические ритуалы: художница Олеся Бондарь рассказала, как создавали сериал "Злые духи" для телеканала 2+2

10:12

Трамп удивил заявлением о бомбардировке Украины РоссиейВидео

09:59

"Мамина копия": Андрей Данилко показался на редком кадре со своей мамой

09:50

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозкиВидео

09:41

Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремлямнение

09:40

Рынок валют "потрусило": эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе

09:39

Яблоки будет некуда девать: что налить под дерево весной

09:28

Как убрать запах чеснока на руках: эксперты посоветовали эффективное средство

08:42

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

07:50

Темпы оккупации снизились в 5 раз: сколько территорий РФ захватила с ноября

07:10

Оптическая иллюзия для гениев: за 5 секунд надо угадать животное на рисунке

06:49

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:28

На Ковчег Трампа пустят только богатыхмнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

05:00

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

04:30

В 100 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеального соуса для пиццы

Реклама
03:32

"В Европе есть новый военный союз": названы условия сотрудничества и роль УкраиныВидео

03:00

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося во дворе кота за 5 секунд

01:30

Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

00:36

Искала Афину среди обломков: первые секунды после удара глазами выжившей матери в Кривом РогеФотоВидео

06 апреля, воскресенье
23:59

После разоблачения от Кондратюка: актер Ярошенко объяснил свой побег из страны

23:24

Ход Трампа с пошлинами: в Москве зря радуютсямнение

23:10

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 7 апреля, приметы

23:02

Известный режиссер признался, почему не хочет сотрудничать с Гросу: "Очень сложно"

22:53

Уже не Германия: СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС

21:56

Теория революций и перспективы протестов в Турциимнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять