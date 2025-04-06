Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

Виталий Кирсанов
6 апреля 2025, 19:48
193
В Белом доме отметили, что Трамп решил не вводить пошлины против РФ из-за переговоров по войне в Украине.
У Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ
У Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Переговоры с Россией и Украиной продолжаются

В то же время США ввели 10% пошлины против Украины

видео дня

Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России, так как сейчас продолжаются со страной переговоры по завершению войны в Украине. Об этом сказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт в интервью ABC News.

"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса", - подчеркнул чиновник.

В то же время Гассетт подчеркнул, что это не означает, что в будущем с РФ будут обращаться "совсем иначе, чем с любой другой страной".

"Вы бы буквально посоветовали пойти и выложить на стол целую кучу новых вещей посреди переговоров, которые влияют на жизнь многих американцев, украинцев и россиян? Вы бы не стали этого делать... Не стоит вбрасывать что-то новое в эти переговоры прямо посреди них. Это просто несправедливо", - отметил он.

Также ведущий канала спросил, понимает ли чиновник, что РФ не будет платить новых пошлин, по сравнению со многими союзниками США, такими как Европа, Канада и Мексика, на что он ответил: "Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп".

В то же время США ввели 10% пошлины против Украины, которая также вовлечена в переговоры по окончанию войны.

Новые пошлины от США - последние новости по теме

Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт в США из всех стран, за исключением России и Беларуси. В комментарии для Главреда финансовый аналитик Виталий Шапран объяснил, почему страна-агрессор РФ не попала под американские торговые санкции.

4 апреля Китай в ответ на широкомасштабные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, объявил о дополнительных торговых ограничениях на американские товары. Об этом сообщило агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщал Главред, введение пошлин Дональдом Трампом спровоцировало новую волну глобальной торговой войны, что не только влияет на экономическое равновесие, но и подрывает устоявшийся мировой порядок, ослабляя позиции США и разъединяя западные страны. Об этом в комментарии для Главреда заявил политолог и преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США пошлины Дональд Трамп мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

21:05Синоптик
"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

19:48Политика
Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Последние новости

21:05

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

20:51

"Я глубоко возмущен": в РФ спели на русском хит известного украинского певца

19:48

"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

19:34

Удар по Украине и предупреждение для Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:13

Умерла "Химка" из фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
18:55

"Села разрушены, людей нет": военный описал ситуацию под Покровском

18:55

3 знака зодиака, которым в апреле покровительствует ангел-хранитель

18:53

Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

18:09

Россия заявила об оккупации села на Сумщине: пограничники отреагировали

Реклама
17:38

Украинский режиссер получила престижную награду за клип к хиту Леди Гаги

17:37

РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление

17:35

Новые пошлины от США могут быть выгодными Украине - назван неожиданный нюансВидео

16:29

"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

16:02

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

15:58

Почему 7 апреля девушкам нельзя заплетать косу: какой праздник, приметы

15:45

"Лишь бы вы не возвращались": новое фото Пугачевой взбесило оккупантов

15:35

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

15:10

Мир "в обмен" на территории: в Польше предупредили Трампа

15:05

Снег, метель и заморозки до -10: в каких регионах Украины будет холоднее всего

14:49

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

Реклама
14:49

Часть украинцев не сможет передать показания счетчика в 2025 году - какая причина

14:35

Где 5 зайчиков в парке: чрезвычайно сложная загадка на внимательность

14:20

Провал с Путиным и сдача важнейшего союзника США: назван сценарий провала Трампа

13:53

5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине

13:50

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

13:19

Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

13:09

Неловко получилось: известный шоумен дал маху с юбилеем Ирины Билык

13:00

Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

12:32

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

12:29

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

12:25

Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

12:13

Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

12:05

"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

11:54

Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

11:37

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

11:06

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

10:58

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

10:13

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

Реклама
09:36

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

09:21

Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

08:58

Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:11

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

07:10

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

05:59

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

05:30

Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

05:10

"Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять