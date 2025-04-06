"Переговоры продолжаются": у Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ

В Белом доме отметили, что Трамп решил не вводить пошлины против РФ из-за переговоров по войне в Украине.

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У Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против РФ / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Переговоры с Россией и Украиной продолжаются В то же время США ввели 10% пошлины против Украины видео дня

Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины против России, так как сейчас продолжаются со страной переговоры по завершению войны в Украине. Об этом сказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт в интервью ABC News.

"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса", - подчеркнул чиновник.

В то же время Гассетт подчеркнул, что это не означает, что в будущем с РФ будут обращаться "совсем иначе, чем с любой другой страной".

"Вы бы буквально посоветовали пойти и выложить на стол целую кучу новых вещей посреди переговоров, которые влияют на жизнь многих американцев, украинцев и россиян? Вы бы не стали этого делать... Не стоит вбрасывать что-то новое в эти переговоры прямо посреди них. Это просто несправедливо", - отметил он.

Также ведущий канала спросил, понимает ли чиновник, что РФ не будет платить новых пошлин, по сравнению со многими союзниками США, такими как Европа, Канада и Мексика, на что он ответил: "Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп".

В то же время США ввели 10% пошлины против Украины, которая также вовлечена в переговоры по окончанию войны.

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Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт в США из всех стран, за исключением России и Беларуси. В комментарии для Главреда финансовый аналитик Виталий Шапран объяснил, почему страна-агрессор РФ не попала под американские торговые санкции.

4 апреля Китай в ответ на широкомасштабные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, объявил о дополнительных торговых ограничениях на американские товары. Об этом сообщило агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщал Главред, введение пошлин Дональдом Трампом спровоцировало новую волну глобальной торговой войны, что не только влияет на экономическое равновесие, но и подрывает устоявшийся мировой порядок, ослабляя позиции США и разъединяя западные страны. Об этом в комментарии для Главреда заявил политолог и преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук.

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