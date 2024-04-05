Удары по НПЗ способны привести к гражданской войне в России – Тарас Загородний

Удары украинских дронов по НПЗ оказались для России болезненнее западных санкций и могут привести ее к хаосу, считает эксперт Тарас Загородний.

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Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ способны привести к хаосу и гражданской войне в РФ – Загородний / Главред

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России за последние месяцы стали неотъемлемой частью жизни страны-агрессора. Украинские дроны бьют точно и регулярно, заставляя один за одним останавливаться крупнейшие российские НПЗ: Нижегородский, Рязанский, Новошахтинский, Туапсинский, Куйбышевский и другие. А теперь они бьют еще и далеко – на расстояние свыше тысячи километров: на днях удары украинских БПЛА пришлись по Татарстану, в частности, по НПЗ ТАНЕКО в Нижнекамске и зоне "Алабуга", которая стала главным местом производства "шахедов" в России.

Для России остановка НПЗ весьма ощутима. Потому, например, с 1 марта российское правительство было вынуждено ввести запрет на полгода на экспорт бензина. Также Россия значительно сокращает морской экспорт дизеля. И это еще не все, так как очевидно, что атаки беспилотников по российской нефтепереработке продолжатся. А, учитывая, что бюджет РФ пополняется главным образом благодаря экспорту нефти и газа, экономика оккупантов тоже почувствует последствия ударов по НПЗ.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, насколько болезненны для России удары украинских беспилотников по ее нефтеперерабатывающим заводам, почему атаки дронов оказались эффективнее западных санкций, какие объекты в РФ могут стать следующей добычей украинских БПЛА, а также удары по каким целям могут привести Россию к хаосу и гражданской войне.

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Как вы оцениваете эффективность ударов украинских дронов по российским НПЗ? Насколько они болезненны для этой отрасли и российской экономики в целом, учитывая, что основные доходы в бюджет Российской Федерации идут именно от добычи нефти и газа?

Проблема не только в добыче нефти и газа, а в том, что нет дизеля – нет топлива для российской армии, и это главное. Ведь Украина не от хорошей жизни бьет по российским НПЗ. Плюс на этих заводах Россия производит и смазку, без которой и флот не плывет, и танки не едут.

Хорошо, что Украина начала наносить такие удары и продолжает, несмотря на пожелания некоторых "умных" людей на Западе, которые стали беспокоиться о России. Но еще один из важных для нас объектов – это порт Новороссийска. Для России это очень болезненная тема, потому что через этот порт проходит много экспорта не только нефти, но и зерна, и прочего. Прекращение экспорта нефти было бы очень больнезненным для России, поскольку доходы в ее бюджет идут именно благодаря этому. Это были бы настоящие санкции против РФ.

Что касается эффективности наших ударов по НПЗ, Россия запретила экспорт бензина на полгода, тем самым захватила два периода – посевная и уборка урожая. Пока запрет действует, там как-то справляются, но нам нужно работать в этом направлении дальше, чтобы все НПЗ России в европейской ее части были уничтожены. По крайней мере, технологические установки, поскольку у России сейчас нет возможности быстро заменить это оборудование. Его было сложно заменить и в мирное время, а теперь тем более. Удары наносятся по ректификационным колоннам, а они высотой приблизительно как 16-этажный дом. Чтобы такую колонну заменить, ее нужно спроектировать и изготовить. Это же штучный товар, который так просто в магазине не купишь. Для всего этого нужны специалисты, которые должны замерить, спроектировать, смонтировать, а потом ещё обучить людей. На это нужно полгода точно.

Потому соревнование между ГУР и СБУ в том, чьих дронов больше всего прилетает по военным или нефтеперерабатывающим объектам в России, – это очень хорошо. Я считаю, что уже время переходить к нефтепроводам, особенно тем, которые идут в сторону Новороссийска, с них надо начинать. Так мы сможем существенно влиять на экономическую ситуацию в России. Иного выхода у Украины нет: она проигрывает в симметричной войне, потому нужно воевать асимметрично. Судя по стонам и пискам россиян через западную прессу, наши удары очень болезненны для них.

Очень интересен недавний прилет по Татарстану, Елабуге, ведь это удар на расстоянии 1,3 тысячи километров. А Татарстан – это один из регионов-доноров России: там и нефть, и военные производства, там и Казанский авиастроительный завод, который выпускает стратегические бомбардировщики – Ту-160, которые называют "Белыми лебедями". Там важен еще и национальный фактор. Плюс, если будут наноситься удары по Татарстану, начнется безработица, и люди, в первую очередь, национальные элиты, начнут задавать вопросы о том, зачем им все это нужно.

Кроме того, важен Кыргызстан. Татарстан и Кыргызстан – это два региона, где есть нефть, где очень развита промышленность, где есть сырье для промышленности и т.д. Потому очень хорошо, что наши беспилотники уже так далеко долетают. Будем ждать результатов. Однако результаты не так быстро появятся, поскольку нужно последовательно какое-то время выбивать важные объекты.

Можем ли мы говорить, что в каком-то смысле удары украинских беспилотников по тем же НПЗ России и не только оказались более эффективными, чем западные санкции?

Конечно. Потому что санкции Россия научилась обходить. А вот оборудование для нефти и газа ей очень сложно импортировать, фактически невозможно. Потому что, если детали для ракет чуть ли не в чемодане можно провезти, и в России это с успехом делают, то ректификационную колонну так не привезешь. И китайцы тут, кстати, не помогут, у них у самих нет таких технологий. Потому это очень хороший прецедент.

Дальше, думаю, пойдут нефтепроводы, особенно те, что ведут к портам на Балтике и в Новороссийске. А дальше – Ханты-Мансийский округ, где идет основная добыча российского газа, есть газопроводы, на которых может и должно что-то неприятное случиться.

Если Украина будет планомерно наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре России и уничтожать ее, можно ли если не спровоцировать дефолт российской экономики, то создать для РФ настолько серьезные проблемы, что она будет вынуждена свернуть войну?

Пока еще рано об этом говорить. Над этим нужно системно работать.

Там может возникнуть очень интересная ситуация.

Ведь как Россия пытается компенсировать дефицит бензина? Она начинает разворачивать мини-заводы. Эти небольшие заводы производят некачественный бензин, который "убивает" машины, но, как говорится, "третий сорт – не брак". И в основном это происходит в Чечне и на Северном Кавказе, потому эти мини-НПЗ получили название "чеченки".

Все это может привести к тому, что начнут стремительно богатеть Кадыров и прочие, появятся свои мини-олигархи, которые начнут проявлять самостоятельность. Это приведет и к нарушению традиционных логистических путей в России. Потому что, если будут выбиты все НПЗ в европейской части РФ, это значит, что все придется везти из Сибири. Везти из Сибири – это забивать железную дорогу. Забитая железная дорога дальше начинает обрастать проблемами, как снежным комом, и не будет давать работать экономике. И так далее. Таким образом, все это ведет Россию к хаосу.

Так что систематические удары украинских дронов по НПЗ могут привести к хаосу и хорошей гражданской войне в России. Но при этом в РФ будут делать все для того, чтобы быть в состоянии дальше воевать. У них есть еще ресурс: перевести на карточную систему, установить норму выпуска экобензина и т.д. То есть у России есть еще ресурс, и деньги на войну у нее будут.

Потому критически важен для Украины порт Новороссийска – там находится смерть Кощея. Вся транспортная инфраструктура России выстроена в сторону Европы, на порты в Балтийском и Черном морях, потому что там хорошая логистика, и порты не замерзают, особенно в Новороссийске. Удары по ним для России очень опасны, и это то, из-за чего там очень переживают.

Вы вскользь об этом сказали, но давайте чуть подробнее это проговорим – как наши удары по нефтепереработке и нефтегазовой инфраструктуре влияют на российскую оборонку, армию и способность России вести войну?

Деньги на войну Россия найдет в любом случае, ведь это для российской власти приоритет. Она и дальше будет воевать за счет сокращения потребления гражданского сектора и народа России. Два года РФ еще точно сможет воевать в таком темпе. А вот если мы выбьем порты Балтики и Новороссийска, именно нефтянку, либо так ударим по этим портам, чтобы туда танкеры не заходили, и все остальное – это другое дело.

Со стороны Украины должны быть очень неожиданные для противника ходы. Например, не помешает вспомнить, что есть еще Мозырский НПЗ в Беларуси, которая в союзном государстве с Россией, до него всего 80 километров – возможно, нужен прилет туда. Также я считаю, что Украина без запроса Молдовы должна войти в Приднестровье, забрать у россиян военные склады и прочее, а потом через неделю вернуть Молдове Приднестровье как полноценную часть государства Молдова, чтобы не говорили, что мы там какую-то захватническую войну произвели.

Это было бы очень больно для России. Нам важно работать очень неожиданно, осуществлять максимально неожиданные маневры, которые будут расшатывать власть в РФ и провоцировать войну кланов внутри страны.

Сегодня я вижу несколько линий раскола, которые можно спровоцировать в России:

первая линия раскола – мусульманские вопросы. Вспомните, как россияне нагло показывали, как отрезали таджику, подозреваемому в теракте в Крокус Сити Холл, ухо, как привязывали телефон за гениталии, пытали. Эту линию раскола по мусульманскому вопросу, я думаю, Украине нужно поддерживать;

вторая линия раскола уже назревает в России: Путин заговорил о том, что в РФ появилась новая элита – ветераны "СВО". Это значит, что их надо заводить в органы власти, что тоже спровоцирует раскол;

третья – проявится, если Путин начнет национализацию промышленности, что, скорее всего, и будут делать в России, а у многих олигархов РФ уже есть частные армии.

То есть нам нужна хорошая гражданская война на территории России. Это будет подрывать ее изнутри. И тогда, даже при наличии тех ресурсов, которые есть, она не сможет вести захватническую войну. Как говорил товарищ Ленин, "нужно превратить империалистическую войну в гражданскую". Вот по этим линиям, я считаю, Украина должна работать.

Мы уже упоминали в разговоре атаку украинских дронов по Елабуге, Татарстану, где были нанесены удары по заводу, производящему "шахеды" и НПЗ. То есть у Украины появились дроны, способные бить на тысячу километров и больше, об этом сказал Федоров, и тут же мы подтвердили, что такие беспилотники действительно есть. С учетом этого факта, какие перспективы вырисовываются у России и ее нефтепереработки?

Как я уже говорил, заводы в Татарстане также производят смазку, дизель и авиационный керосин. Последнее очень важно, поскольку авиационный керосин – это высокотехнологичная вещь, и без него самолеты не летают.

В идеале все НПЗ на европейской территории России должны быть повреждены. Их необязательно уничтожать полностью, чтобы горело-пылало три дня. Достаточно выбить несколько технологических установок, и все, они просто не будут работать. Задача перед нами именно такая.

Нам важно прекратить экспорт нефти, даже не нефтепереработку, наложив, таким образом, настоящие санкции на Россию, чтобы она не смогла экспортировать нефть. Это серьезный залог и предпосылка для победы.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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