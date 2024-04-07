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Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 10:28
Офицер ВСУ Калашников высказал предположение, что атака российской авиации на отступающую пехоту вблизи Часового Яра могла быть преднамеренной.
Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ
Российская авиация нанесла удар по собственной пехоте / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российская авиация в ходе очередной попытки наступления на город Часов Яр в Донецкой области нанесла удар по своей же пехоте. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, российская пехота пыталась убежать с поля боя, однако по ним ударила штурмовая авиация РФ.

"Не знаю, была ли у пилотов такая команда, или они приняли своих за чужих, но то, что у них действуют эти заградительные отряды, давно точно известно, это мы могли наблюдать, когда они еще штурмовали Бахмут", - рассказал пресс-офицер.

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Офицер не исключает, что российские пилоты могли получить приказ нанести удар по отступающей с поля боя пехоте.

"Сегодня у них только усиливается такое явление, как бросать в бой своих частично мобилизованных и не давать им возможности вернуться, то есть ставить их в такой тупик. Поэтому возможно, что такое огневое поражение именно авиацией было по приказу", - резюмировал он.

Кто такой Олег Калашников

Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что российские войска уже вошли в пригород Часового Яра. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что российская оккупационная армия начала новую волну атак на Бахмутском направлении. На данный момент враг концентрирует свои усилия в районе Часового Яра.

Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что россияне стремятся занять Часов Яр, чтобы создать плацдарм для наступления в сторону Константиновки, Краматорска и Славянска.

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