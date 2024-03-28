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Оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW

Анна Ярославская
28 марта 2024, 08:14
По данным блогеров РФ, оккупанты якобы продвинулись на 1,15 километра в глубину и 1,86 километра в ширину возле железной дороги и шоссе Хромовое-Часов Яр.
Война в Украине карта, Часов Яр, армия рф
ВС РФ подошли к Часовому Яру - ISW / Коллаж: Главред, фото: МО рф, deepstatemap

Российские оккупанты продвинулись на запад от Бахмута Донецкой области. Армия РФ начала перебрасывать технику и личный состав вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную, которые пролегают через трассу Луганск — Бахмут. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 марта.

В отчете говорится, что, по данным военных блогеров страны-агрессора, оккупанты якобы продвинулись на 1,15 километра в глубину и 1,86 километра в ширину возле железной дороги и шоссе Хромовое — Часов Яр. Якобы подразделения 98-й дивизии воздушно-десантных войск наступают возле Ивановского и находятся в пределах 500 метров от Часового Яра.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 24 марта о захвате Ивановского российским 102 мотострелковым полком, однако аналитики не наблюдали визуальных доказательств этого.

Война в Украине - карта
Война в Украине - карта / deepstatemap

Позиционные бои продолжались возле Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Шумов и Южного. Украинский военный обозреватель отметил, что россияне активизировали переброску военной техники и личного состава вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную.

видео дня

"Кадиевка, Первомайск и Попасная пролегают вдоль трассы Луганск — Бахмут, которая пролегает непосредственно из российского тыла в оккупированной Луганской области до Бахмута", — сообщили аналитики.

В отчете Генштаба ВСУ утром 28 марта говорится, что на Бахмутском направлении Силам обороны удалось отбить 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что происходит возле Часового Яра и почему он важен

Cержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич заявил: если оккупантам удастся захватить город Часов Яр, то под угрозой обстрелов окажется ряд городов в Донецкой области.

По его словам, Часов Яр является стратегически важной высотой, поэтому в случае захвата россиянами этого населенного пункта, такие города как Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка окажутся под угрозой. Кроме того, враг сможет наносить прямые артиллерийские удары по этим городам.

Война в Украине - последние новости сегодня

Россияне проводят активную наступательную операцию на Бахмутском направлении. Целью врага является захват города Часов Яр и дальнейшее продвижение в сторону Константиновки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

Силы обороны Украины вернули определенные позиции в Синьковке Харьковской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 26 марта. Согласно геолокационным кадрам, украинские и российские военные продвинулись вдоль линии Купянск — Кременная на фоне продолжающихся боев.

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