Оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW

Российские оккупанты продвинулись на запад от Бахмута Донецкой области. Армия РФ начала перебрасывать технику и личный состав вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную, которые пролегают через трассу Луганск — Бахмут. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 марта.

В отчете говорится, что, по данным военных блогеров страны-агрессора, оккупанты якобы продвинулись на 1,15 километра в глубину и 1,86 километра в ширину возле железной дороги и шоссе Хромовое — Часов Яр. Якобы подразделения 98-й дивизии воздушно-десантных войск наступают возле Ивановского и находятся в пределах 500 метров от Часового Яра.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 24 марта о захвате Ивановского российским 102 мотострелковым полком, однако аналитики не наблюдали визуальных доказательств этого.

Позиционные бои продолжались возле Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Шумов и Южного. Украинский военный обозреватель отметил, что россияне активизировали переброску военной техники и личного состава вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную.

"Кадиевка, Первомайск и Попасная пролегают вдоль трассы Луганск — Бахмут, которая пролегает непосредственно из российского тыла в оккупированной Луганской области до Бахмута", — сообщили аналитики.

В отчете Генштаба ВСУ утром 28 марта говорится, что на Бахмутском направлении Силам обороны удалось отбить 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.