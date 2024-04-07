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"Осталось убедить РФ": Буданов поддержал предложение Папы Римского, но назвал нюанс

Алёна Воронина
7 апреля 2024, 15:24
Буданов убежден, что Россия не заинтересована в обмене "всех на всех".
Кирилл Буданов, Папа Римский Франциск
Буданов поддержал предложение Папы Римского, но назвал нюанс/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал инициативу Папы Римского о том, чтобы провести обмен пленными со страной-агрессором Россией по формуле "всех на всех".

Однако Буданов указал на важный нюанс. Он выразил убеждение, что РФ не заинтересована в таком обмене. Об этом глава ГУР сказал во время своего интервью немецкому телеканалу ARD.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело - убедить Россию", - отметил он.

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По словам Буданова, он сейчас не видит заинтересованности российской стороны в таком обмене.

Также Буданов рассказал, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

Кто такой Папа Франциск?

Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Обмен пленными между Украиной и РФ

8 февраля Украина вернула из российского плена еще 100 украинцев. Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулись на Родину бойцы Нацгвардии, пограничники, ВСУ. Большинство из них - защитники Мариуполя.

Украинские дети рассказали об ужасах в плену РФ. Российские оккупанты похищают украинских детей и держат их в настоящем плену. Российские оккупанты заставляли детей петь российский гимн. Если кто-то отказывался петь, его сажали в изолятор размерами 2 на 2 метра.

Напомним, украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена. Украинский военный Юрий Галкин, который вернулся в Украину в рамках большого обмена военнопленными 31 января 2024 года, погиб в ДТП 8 февраля.

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война в Украине вторжение России обмен пленными Кирилл Буданов
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