"Осталось убедить РФ": Буданов поддержал предложение Папы Римского, но назвал нюанс

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал инициативу Папы Римского о том, чтобы провести обмен пленными со страной-агрессором Россией по формуле "всех на всех".
Однако Буданов указал на важный нюанс. Он выразил убеждение, что РФ не заинтересована в таком обмене. Об этом глава ГУР сказал во время своего интервью немецкому телеканалу ARD.
"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело - убедить Россию", - отметил он.видео дня
По словам Буданова, он сейчас не видит заинтересованности российской стороны в таком обмене.
Также Буданов рассказал, что центральным посредником в обмене военнопленными уже является не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.
Кто такой Папа Франциск?
Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.
Обмен пленными между Украиной и РФ
8 февраля Украина вернула из российского плена еще 100 украинцев. Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулись на Родину бойцы Нацгвардии, пограничники, ВСУ. Большинство из них - защитники Мариуполя.
Украинские дети рассказали об ужасах в плену РФ. Российские оккупанты похищают украинских детей и держат их в настоящем плену. Российские оккупанты заставляли детей петь российский гимн. Если кто-то отказывался петь, его сажали в изолятор размерами 2 на 2 метра.
Напомним, украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена. Украинский военный Юрий Галкин, который вернулся в Украину в рамках большого обмена военнопленными 31 января 2024 года, погиб в ДТП 8 февраля.
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